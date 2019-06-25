Продажи новостроек в США в мае увеличились на 1,9%, до 686 тысячРИА Новости 02:49

Продажи новых домов в США в мае увеличились на 1,9% по сравнению с показателем апреля - до 686 тысяч, прогнозируют опрошенные агентством Рейтер аналитики. Соответствующие данные будут опубликованы бюро переписи населения министерства торговли США во вторник, 25 июня, в 17.00 мск.

Продажи новостроек в США в мае увеличились на 1,9%, до 686 тысяч

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