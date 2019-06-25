Экономика

Продажи новостроек в США в мае увеличились на 1,9%, до 686 тысячРИА Новости 02:49

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Продажи новых домов в США в мае увеличились на 1,9% по сравнению с показателем апреля - до 686 тысяч, прогнозируют опрошенные агентством Рейтер аналитики. Соответствующие данные будут опубликованы бюро переписи населения министерства торговли США во вторник, 25 июня, в 17.00 мск.
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Продажи новых домов в США в маe снизились на 7,8%

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Продажи новостроек в США упали в мае на 7,8%, ожидался рост

Финмаркет10:17

Продажи новостроек в США в мае снизились на 7,8%, ждали роста

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