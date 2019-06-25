Экономика
Продажи новостроек в США в мае увеличились на 1,9%, до 686 тысячРИА Новости 02:49
Продажи новых домов в США в мае увеличились на 1,9% по сравнению с показателем апреля - до 686 тысяч, прогнозируют опрошенные агентством Рейтер аналитики. Соответствующие данные будут опубликованы бюро переписи населения министерства торговли США во вторник, 25 июня, в 17.00 мск.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:56, Вашингтон
Политика
Стало известно, кто голосовал против возвращения России в ПАСЕ
Известно, что поддержали возвращение России в ПАСЕ 118 парламентариев из 190, еще 10 воздержались, а 62 были против.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Система С-500 «Прометей» прошла испытания и готова к серийному выпуску
Готовность новой системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей» к серийному изготовлению подтверждена испытаниями, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров 25 июня в интервью «Интерфаксу».
Обновлено в 06:52
Происшествия
Таксист похитил и изнасиловал пассажирку в Петербурге
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы проверяют информацию девушки, которая сообщила, что была похищена и изнасилована местным таксистом.
Обновлено в 07:48
Общество
Депутаты предлагают отменить штрафы за тонировку автомобилей
Новая инициатива появилась от депутатов фракции ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Летавшие в Грузию авиакомпании могут получить компенсации
Российские авиакомпании смогут получить компенсации из-за запрета полетов в Грузию.
Обновлено в 09:14
Музыка
Майкл Джексон: почему его именем пугают детей
Майкл Джексон великий Суперзвездой Майкл Джексон стал в раннем возрасте: в 1964-м, когда будущему "королю поп-музыки" было шесть лет, он уже вовсю выступал в состав группы The Jacksons (позднее будет переименована в The Jackson 5), созданной его старшими братьями.
Обновлено в 06:56
Транспорт
Верховный суд РФ решил лишать прав за грязные номера
Согласно постановлению пленума ВС РФ, штраф за намеренно скрытые номера составит 5 тысяч рублей.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской
Актер Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери Аллы Покровской. Об этом сообщает Daily Storm во вторник, 25 июня.
Обновлено в 08:10
Политика
Украинский депутат в зале ПАСЕ оскорбил всех россиян
Депутат Верховный рады Украины Борислав Береза, разочарованный результатами голосования Парламентской ассамблеи Совета Европы по восстановлению полномочий России, оскорбительно высказался о россиянах.
Обновлено в 07:46
Экономика
Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса
Чтобы избежать нового глобального кризиса, нужна новая модель глобализации, которая должна быть основана не только на свободном передвижении товаров, но и на снятии ограничений на передвижение технологий, а также на свободном доступе к образованию в любых учреждениях мира.
Обновлено в 07:06
Хоккей
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Орпик объявил о завершении карьеры
Американский хоккеист Брукс Орпик объявил о завершении профессиональной карьеры.
Обновлено в 09:53
Политика
Путин обсудил с Лукашенко вопросы двустороннего сотрудничества
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по телефону вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящие контакты на высшем уровне, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:54
Кино
Фильм «Мстители: Финал» снова покажут в России
С 27 июня по 30 июня все зрители и поклонники франшизы смогут вновь насладиться просмотром завершающей главы франшизы "Мстители" и увидеть уникальный, ранее не изданный контент: обращение режиссёров картины братьев Руссо, незавершенную вырезанную сцену из фильма, а также эксклюзивное видео из нового фильма Мфкмуд "Человек-Паук: Вдали от дома", который выйдет в широкий прокат 4 июля.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран
На международный военно-технический форум «Армия-2019» приехали делегации, представляющие 120 стран, в том числе более 40 министров обороны и начальников генштабов.
Обновлено в 07:02
Политика
Чехия не нашла загрязненную нефть в южном участке «Дружбы»
В понедельник, 24 июня, вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что на южном участке нефтепровода «Дружба» на границе со Словакией зафиксирован очередной повышенный уровень хлорорганики.
Обновлено в 10:28
Политика
На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 04:05
Общество
Минпромторг прокомментировал информацию о командировочных расходах
Все расходы министерства согласовываются в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год, сообщили "Российской газете" в министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
В Белгороде почтили память воинов-освободителей
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Политика
Зеленский перевел чиновников своей администрации в новый офис
Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Суд сократил срок домашнего ареста Анастасии Шевченко
Ростовский областной суд сократил срок домашнего ареста активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко, об этом „Ъ-Юг“ сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:08
Авто
«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО
Самые большие убытки в 2018 году страховщикам принесли обладатели машин марок ГАЗ и ВАЗ (Lada).
Обновлено в 08:02
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Башкирии нашли автомобиль сбежавшей Луизы Хайруллиной
Обновлено в 09:29
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Госдума уточняет правила демонстрации нацистской символики
Законопроект, уточняющий использование нацистской символики, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице
В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.
Обновлено в 08:15