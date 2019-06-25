Экономика
Продажи новостроек в США в мае увеличились на 1,9%, до 686 тысячРИА Новости 02:49
Продажи новых домов в США в мае увеличились на 1,9% по сравнению с показателем апреля - до 686 тысяч, прогнозируют опрошенные агентством Рейтер аналитики. Соответствующие данные будут опубликованы бюро переписи населения министерства торговли США во вторник, 25 июня, в 17.00 мск.
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Экономика
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Сроки дезинфекции затягиваются. На комиссии по чрезвычайным ситуациям приняты следующие решения: Подвоз воды обеспечен.
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Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
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