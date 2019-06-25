Экономика
Продажи новостроек в США в мае снизились на 7,8%, ждали ростаПРАЙМ 10:06
Продажи новых домов в США в мае сократились на 7,8% по сравнению с пересмотренным показателем апреля — до 626 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Политика
Дональд Трамп решил разорвать договор с Японией
Обновлено в 03:20
Путешествия
Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал
«Байкал вызывает все больше беспокойства», – признался специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе.
Обновлено в 10:05
Политика
Матвиенко раскритиковала главу Минвостокразвития
Россиянам не хватает информации о том, что происходит на Дальнем Востоке, какие преференции они могут получить при переезде, и это упущение Минвостокразвития, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:36
Общество
В Кронштадт отплыл воссозданный корабль «Полтава»
Из Петербурга в Кронштадт направился корабль, который является точной копией исторического парусника «Полтава».
Обновлено в 09:26
Экономика
Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений
Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
Обновлено в 13:36
Происшествия
Пожар произошел на яхте с Кличко в Средиземном море
Обновлено в 05:05
Происшествия
Мосгорсуд оставил под стражей Михаила Абызова
Мосгорсуд оставил под стражей до 25 июля бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:38
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Энергетика
В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
Обновлено в 12:29
Экономика
Грузинский лари упал до рекордного исторического минимума
Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил официальный обменный курс грузинской национальной валюты.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике
Фотографию Соня Киперман опубликовала в Instagram. У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети.
Обновлено вчера в 23:57
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Культура
Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги
Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
Обновлено в 13:00
Футбол
Определились все пары четвертьфинала Кубка Америки
На Кубке Америки-2019 завершились игры группового турнира и стали известны все пары четвертьфинала турнира.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Москвичей экстренно эвакуируют из-за крупного пожара
Обновлено в 13:36
Происшествия
Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО
Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Общество
Челябинск вошел в тройку самых агрессивных городов России
По данным федерального социологического опроса, проведенного в июне 2019 года независимым агентством Zoom Market, городами с самыми агрессивными жителями стали: Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск.
Обновлено в 04:45
Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение России
Как сообщает РИА "Новости", этот факт открывает возможность для возвращения России — Москву пригласили для участия в июньской сессии.
Обновлено вчера в 18:52
Армия и оружие
Форум «Армия-2019» пройдет сразу в нескольких городах
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Бывшая жена Казаченко сходила на свидание с пасынком Джигарханяна
Бывшая жена Вадима Казаченко Ольга рассказала, как познакомилась с пасынком Армена Джигарханяна Степаном.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Башкирии нашли автомобиль сбежавшей Луизы Хайруллиной
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Политика
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 12:55