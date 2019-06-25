Экономика

Продажи новостроек в США в мае снизились на 7,8%, ждали ростаПРАЙМ 10:06

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Продажи новых домов в США в мае сократились на 7,8% по сравнению с пересмотренным показателем апреля — до 626 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
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Продажи новых домов в США в маe снизились на 7,8%

Financial One10:43

Продажи новостроек в США в мае снизились на 7,8%, ждали роста

ПРАЙМ10:06

Продажи новостроек в США в мае неожиданно снизились на 7,8%, до 626 тысяч

РИА Новости10:05
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
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