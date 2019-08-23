Экономика

Продажи новостроек в США в июле сократились на 12,8%, ожидался ростПРАЙМ 10:07

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Продажи новых домов в США в июле сократились на 12,8% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 635 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
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Продажи новостроек в США в июле упали на 13%

Финмаркет10:34

Продажи новостроек в США в июле сократились на 12,8%, ожидался рост

ПРАЙМ10:07
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