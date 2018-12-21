Энергетика

Продажи нефтепродуктов «Роснефти» в РФ выросли до 44,1 млн тонн
Метагазета
10:09

В 2018 году «Роснефть» Игоря Сечина нарастила реализацию нефтепродуктов на внутреннем рынке на 12% — до 44,1 млн тонн. Добыча углеводородов компанией за этот период увеличилась на 2% и превысила 285 млн тонн нефтяного эквивалента, сообщается в пресс-релизе фирмы.
Метагазета10:09

Подробнее о событии

«Роснефть» увеличит капитальные вложения до 1,3 трлн руб

РБК09:08

Совет директоров «Роснефти» уточнил план развития компании до 2020 года

Lenta.ru08:24

«Роснефть» ожидает рост добычи на 2% по итогам года

News.ru06:42

Добыча углеводородов «Роснефти» по итогам 2018 года превысит 285 млн тонн н.э

ТАСС06:30

«Роснефть» планирует увеличить капвложения до 1,2-1,3 трлн рублей

Вести.Финанс06:23

«Роснефть» ожидает роста добычи нефти и газа в 2018 году на 2% — до 285 млн тонн

Rambler News Service06:00

«Роснефть» ожидает роста добычи углеводородов в 2018 г на 2%

ПРАЙМ05:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 21:40, Ашберн
Энергетика

Новак: волатильность цен на нефть вызывает беспокойство

Волатильность цен на нефть вызывает беспокойство.
Обновлено в 19:42
Энергетика

Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа

Украинская национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭП), приняла решение снизить тарифы на транспортировку природного газа в стране с 1 января 2019 года.
Обновлено в 09:00
Энергетика

Ледокол «Андрей Вилькицкий» сдали в эксплуатацию

Обновлено в 13:32
Энергетика

«Газпром» завершил основной объем работ на газопроводе «Сила Сибири»

"Газпром" закончил основной объем работ на газопроводе из России в Китай "Сила Сибири".
Обновлено в 08:14
Энергетика

Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году

Владельцы нефтяных танкеров в этом году отправили на металлолом рекордное количество таких судов - ровно сотню.
Обновлено в 08:49
Энергетика

В Прикамье повысится плата за газ

Газ в Пермском крае подорожает с 1 января 2019 года. Такое решение принято Региональной службой по тарифам.
Обновлено в 09:53
Энергетика

Отчет Baker Hughes: число действующих буровых в США снова пошло в рост

Baker Hughes — третья по величине после Schlumberger и Halliburton нефтегазовая сервисная компания в мире в еженедельно публикуемом отчете сообщила в пятницу о росте количества нефтяных буровых установок на территории США.
Обновлено в 15:45
Энергетика

Почти $2,7 млрд потратила Украина на закупки газа за 10 месяцев 2018

За 10 месяцев 2018 года, как и в 2017 году, импорт осуществлялся исключительно из Европы. Из России импорт прекращен 25 ноября 2015 года.
Обновлено в 09:12
Энергетика

Россия поможет Судану построить НПЗ в Порт-Судане

В четверг, 20-го декабря, Министерство нефти Судана сообщило, что подписало соглашение о сотрудничестве с российскими компаниями.
Обновлено в 09:15
Энергетика

В одно из старейших сёл Удмуртии пришёл газ

Блага цивилизации дошли сегодня до старейшего в Удмуртии села - Зура Игринского района.
Обновлено в 09:40
Энергетика

ФРГ заинтересована в развитии «Южного газового коридора»

Дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) полностью соответствует интересам Германии.
Обновлено в 04:28
Энергетика

Китайская Dongfang модернизирует электростанцию на Украине

За десять месяцев 2018 года Украина произвела 128,9 миллиарда киловатт-часов, а доля тепловых электростанций составляет 36 процентов.
Обновлено в 03:38
Энергетика

На Каспии компания «Лукойл» добыла 20 миллионов тонн нефти

В рамках двух проектов в российском секторе Каспийского моря добыча нефти ПАО "Лукойл" превысила 20 миллионов тонн нефти.
Обновлено в 05:59
Энергетика

С 1 января в Орловской области вырастет плата за газ

ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» известил орловцев об изменении законодательства Российской Федерации в части повышения налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года.
Обновлено в 09:59
Энергетика

«Мегионнефтегаз» купил лицензию на Полевой участок

Компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» получила лицензию на освоение недр Полевого участка в ХМАО.
Обновлено в 09:14
Главное