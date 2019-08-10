Экономика
Продажи лекарств для потенции выросли в России в три разаNews.ru вчера в 04:36
За пять лет количество проданных упаковок препаратов от импотенции выросло в 1,6 раза, а количество таблеток — почти в три раза. Эксперты связывают это с появлением недорогих аналогов «Виагры». В первом полугодии было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции.
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с чего всё началось
В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК. Это в 1,6 раза больше, чем было продано в аналогичный период в 2015 году. Тогда в аптеках россияне приобрели 2,8 млн упаковок таких лекарств.РБКвчера в 02:00
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