Экономика

Продажи лекарств для потенции выросли в России в три разаNews.ru вчера в 04:36

За пять лет количество проданных упаковок препаратов от импотенции выросло в 1,6 раза, а количество таблеток — почти в три раза. Эксперты связывают это с появлением недорогих аналогов «Виагры». В первом полугодии было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции.
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с чего всё началось

Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%

В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК. Это в 1,6 раза больше, чем было продано в аналогичный период в 2015 году. Тогда в аптеках россияне приобрели 2,8 млн упаковок таких лекарств.
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В России выросли продажи лекарств для потенции

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