В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК. Это в 1,6 раза больше, чем было продано в аналогичный период в 2015 году. Тогда в аптеках россияне приобрели 2,8 млн упаковок таких лекарств.

с чего всё началось

За пять лет количество проданных упаковок препаратов от импотенции выросло в 1,6 раза, а количество таблеток — почти в три раза. Эксперты связывают это с появлением недорогих аналогов «Виагры». В первом полугодии было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции.

Продажи лекарств для потенции выросли в России в три раза

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