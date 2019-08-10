Экономика

Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%РБК 02:00

В марте DSM подсчитал, что за последние пять лет в России почти в два раза выросли и продажи антидепрессантов.
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с чего всё началось

Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%

В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК. Это в 1,6 раза больше, чем было продано в аналогичный период в 2015 году. Тогда в аптеках россияне приобрели 2,8 млн упаковок таких лекарств.
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