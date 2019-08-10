Экономика

Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять летREGNUM 03:07

По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.
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В России выросли продажи лекарств для потенции

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