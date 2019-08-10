Экономика
Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять летREGNUM 03:07
По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:40, Ашберн
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Обновлено в 01:49
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Обновлено вчера в 12:03
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В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
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Названы самые распространенные фамилии россиян
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Общество
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Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
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Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Политика
Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой
Петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать доллар национальной валютой появилась на сайте главы государства.
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Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Энергетика
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В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено вчера в 08:07
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Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
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Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина ответила на обвинения композитора Андрея Литягина в том, что она исполняет его песни, но при этом авторские отчисления не платит.
Обновлено вчера в 11:22
Экономика
ЦБ предложил банкам новый способ борьбы с мошенниками
ЦБ рекомендовал банкам при осуществлении переводов с карты на карту сообщать платежным системам номер банковской карты, счета или мобильного телефона получателя денег.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
На «Авиадартсе» впервые задействуют комплекс «Кинжал»
На стартовавшем несколько дней назад авиационном конкурсе "Авиадартс-2019" будет впервые показано применение гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал".
Обновлено вчера в 06:56
Футбол
Жозе Моуринью будет работать экспертом на телеканале Sky Sports
Бывший главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" и английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью будет работать экспертом на британском канале Sky Sports, сообщается на официальном сайте телеканала.
Обновлено в 05:44
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Армия и оружие
В Нёноксе мог взорваться ядерный двигатель
Минобороны прямо заявило, что при пуске ракеты, произошел взрыв жидкостного ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 10:02
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
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Общество
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На проспекте Академика Сахарова в Москве 10 августа пройдет согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
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Экономика
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Минпромторг планирует ввести требования к аптечному ассортименту, а также ответственность за их нарушение, чтобы предотвратить вымывание из продажи дешевых лекарств.
Обновлено 08 августа в 23:41
Политика
Медведев поздравил Медведчука с результатами выборов в Раду
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил главу украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука с результатами на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 05:38