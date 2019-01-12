Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА отчиталась о росте своих продаж в 2018 году, это следует из опубликованного 12 января пресс-релиза компании. Согласно данным компании, в прошедшем 2018 году её продажи выросли на 6% и составили 4,507 млрд долларов.

Продажи компании АЛРОСА выросли в 2018 году на 6%

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