Экономика
Продажи iPhone вновь упали до рекордного уровняГазета.Ru 08:41
По итогам третьего квартал 2019 года выручка Apple составила $53,8 млрд, увеличившись на 1% относительно прошлого года. При этом прибыль компании сократилась на 13%. При этом объем продаж iPhone сократился на 12%, а выручка составила $25,9 млрд против $29,4 в прошлом году.
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