По итогам третьего квартал 2019 года выручка Apple составила $53,8 млрд, увеличившись на 1% относительно прошлого года. При этом прибыль компании сократилась на 13%. При этом объем продаж iPhone сократился на 12%, а выручка составила $25,9 млрд против $29,4 в прошлом году.

Происшествия Теракт предотвратили в Татарстане Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.

Политика Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата Киевский патриархат ранее ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) перестал существовать в самостоятельном качестве, будучи присоединенным к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Футбол Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.

Музыка Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.

Единоборства Поветкин может провести бой с Фьюри Бой может состояться 31 августа в Лондоне. Всего в активе россиянина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.

Происшествия Пять человек пострадали при хлопке на Пермском пороховом заводе В результате хлопка на Пермском пороховом заводе пострадали пять человек.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Политика ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.

Путешествия Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции Отмечается, что на территорию страны за месяц прибыли более миллиона человек.

Политика На Украине суд арестовал российский танкер Nika Spirit СБУ задержала судно в порту Измаил 25 июля Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что суд вынес решение об аресте российского танкера Nika Spirit.

Игры Оригинальная Diablo стала доступна в браузере Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.

Общество Названы самые похищаемые товары в российских магазинах Самыми похищаемыми товарами в российских магазинах оказались сыр, колбаса и кофе.

Космос Ученые получили первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ» По словам Сергеева, 30 июля с помощью российского телескопа ART-XC, который установлен на "Спектр-РГ", было получено первое изображение Центавра Х-3, яркого источника рентгеновского излучения, передает ТАСС.

Экономика Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Кино Netflix опубликовал первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе Netflix выложил первый трейлер фильма "Ирландец", премьера которого запланирована на лето 2019 года.

Политика Советник Зеленского назвал никем депутатов «Слуги народа» Депутатам партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" сказали, что все они "политически никто".

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Происшествия Дедушка и внучка погибли при взрыве газа дома под Тюменью Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в частном доме, в посёлке Боровский Тюменского района.

Экономика Грузинская валюта продолжает рекордно падать Национальный банк Грузии в среду установил новый обменный курс, согласно которому валюта страны вновь обесценилась, достигла отметки 2,97 за доллар и обновила свой антирекорд падения.

Общество Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.

Политика МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.

Политика Зеленский сделал бывшего портного с недвижимостью в РФ губернатором Черкасской области По данным «Украинской правды» Шевченко родился в 1972 году в селе Деньги Черкасской области.

Экономика Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России Росстат в период с 23 по 29 июля впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию - потребительские цены, по оценке статистиков, снизились за отчетную неделю на 0,1%.