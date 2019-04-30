Экономика
Продажи iPhone рухнули на 17% по итогам первого кварталаИзвестия вчера в 18:49
Корпорация Apple отчиталась об очередном ежеквартальном снижении выручки и прибыли, а также снижении продаж iPhone на 17%. Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal сообщила во вторник, 30 апреля, «Газета.ру».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Компания Apple отчиталась о снижении прибыли во втором квартале финансового года
Эхо Москвывчера в 21:06
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Обновлено вчера в 05:27
Политика
США запретили американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой
Управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:53
Политика
Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией
Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.
Обновлено вчера в 10:01
Шоу-бизнес
Алсу готовит заявление после скандала на шоу «Голос»
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Число пострадавших в ходе протестов в Каракасе достигло 70
Обновлено вчера в 19:37
Армия и оружие
Раскрыт размер ядерного арсенала США
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Лукашенко уволил замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии
Лукашенко постановил освободить Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии в соответствии со статьей 84 Конституции за совершение проступков, дискредитирующих звание, указано в соответствующем указе за подписью главы республики, опубликованном на национальном правовом портале.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
Установлена личность подозреваемого в стрельбе в Северной Каролине
Департамент полиции американского города Шарлотт сообщил, что личность подозреваемого в стрельбе в кампусе университета в американской Северной Каролине установлена.
Обновлено в 00:20
Общество
Ярмольник выиграл суд против ФСО
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Забайкалье
Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Акша Забайкальского края, сообщается в среду на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:19
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица»
Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал, как дети поздравили его с днем рождения
Сегодня, 30 апреля, известный певец Филипп Киркоров отмечает свой день рождения. Королю отечественной поп-сцены исполнилось 52 года.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Пушков предупредил Зеленского о последствиях «курса Порошенко»
Избранный президент Украины Владимир Зеленский придет к фиаско, следуя политике своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 19:12
Футбол
Абель Эрнандес: «Желание остаться в ЦСКА есть»
Форвард ЦСКА Абель Эрнандес ответил на вопрос, останется ли он в армейском клубе на следующий сезон.
Обновлено вчера в 23:16
Хоккей
Ряме, Деарне, Тальбо и Стольберг покидают «Авангард»
Официальный сайт "Авангарда" сообщает, что клуб расстается с вратарем Карри Ряме и нападающими Дэвидом Деарне, Максимом Тальбо и Виктором Стольбергом.
Обновлено в 01:09
Общество
Более 20 тыс. человек вышли на первомайское шествие во Владивостоке
Более 20 тыс. жителей Приморья прошли в праздничных колоннах в День Весны и Труда по главной улице Владивостока - Светланской, несмотря на туман и дождь, сообщает в среду пресс-служба администрации региона по итогам шествия.
Обновлено в 00:02
Хоккей
«Сан-Хосе» одержал победу в третьем матче серии с «Колорадо»
«Сан-Хосе Шаркс» на арене «Пепси-центр» в Денвере со счетом 4:2 победил «Колорадо Эвеланш» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 01:06
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Здоровье
В здравоохранении Кузбасса произошло новое назначение
Новый главный врач назначен в Междуреченской городской больнице.
Обновлено вчера в 22:41
Финансы
Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето
Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие
Москва указала Вашингтону на общего врага России и США
Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил уверенность, что главная угроза безопасности для России и США – это появление оружия массового уничтожения у террористов.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти
Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».
Обновлено вчера в 10:11
Хоккей
«Ак Барс» покинут восемь игроков
Обновлено вчера в 12:21
Шоу-бизнес
Продюсер рассказал о психическом заболевании певца Андрея Губина
Обновлено вчера в 17:46
Общество
В Британии оценили первых красавиц Росгвардии
Ранее стало известно, что прапорщик полиции Анна Храмцова победила в первом всероссийском фотоконкурсе "Краса Росгвардии".
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32