Продажи iPhone рухнули на 17% по итогам первого кварталаИзвестия 18:49

Корпорация Apple отчиталась об очередном ежеквартальном снижении выручки и прибыли, а также снижении продаж iPhone на 17%. Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal сообщила во вторник, 30 апреля, «Газета.ру».

Продажи iPhone рухнули на 17% по итогам первого квартала

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