Экономика
Продажи iPhone принесли Apple меньше половины квартальной выручкиВедомости 17:51
Во вторник, 30 июля, Apple отчиталась по итогам III квартала 2019 финансового года, который завершился в июне. За эти три месяца впервые с 2012 г. продажи iPhone принесли компании меньше половины выручки: они сократились в годовом выражении на 12% до $25,99 млрд.
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Обновлено вчера в 15:21
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Обновлено в 09:03
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Общество
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Обновлено в 13:27
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Умерла зампред Конституционного суда РФ Ольга Хохрякова
Обновлено в 18:57