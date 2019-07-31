Экономика
Продажи iPhone принесли Apple меньше половины квартальной выручкиВедомости вчера в 17:51
Во вторник, 30 июля, Apple отчиталась по итогам III квартала 2019 финансового года, который завершился в июне. За эти три месяца впервые с 2012 г. продажи iPhone принесли компании меньше половины выручки: они сократились в годовом выражении на 12% до $25,99 млрд.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:59, Ашберн
Экономика
Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.
Обновлено в 01:24
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МИД Франции с негодованием отреагировал на акции протеста, которые прошли в Москве 27 июля.
Обновлено в 02:31
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На самом деле актеру запрещено общаться с дочерью, которая не является сайентологом.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
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Обновлено вчера в 08:12
Экономика
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Политика
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Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Гаджеты
Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.
Обновлено вчера в 21:22
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Финансы
Доллар слабо снижается перед решением ФРС по ставке
Курс доллара в среду слабо снижается к большинству других мировых валют в ожидании решения ФРС США по базовой ставке, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 02:01
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик проведут бой в Филадельфии
«Бой Бетербиев – Гвоздик пройдет в Филадельфии», – цитирует Арума ТАСС. 34-летний Бетербиев является чемпионом мира по версии IBF.
Обновлено в 01:44
Политика
Белый дом раскрыл содержание телефонного разговора Трампа с Путиным
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Трамп объявил Бразилию основным союзником США вне НАТО
Президент США Дональд Трамп объявил Бразилию одним из ключевых союзников Штатов, не входящих в состав НАТО.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
Минобороны России протестировало «военный интернет»
Необычные учения, к которым было привлечено более 4,5 тыс. военнослужащих, а для создания беспроводной сети использовали более 1,5 тыс. современных средств связи, были проведены в Центральном военного округе.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Израиле заявили о ранении трёх военных на границе сектора Газа
Израильская армия заявила о ранении трёх военнослужащих на границе сектора Газа. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Обновлено в 01:07
Путешествия
С начала года в Турции умерли десятки российских туристов
Только с начала этого года в турецкой Анталье умерли несколько десятков российских туристов - об этом РИА «Новости» сообщил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено вчера в 00:18
Происшествия
Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь»
Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 02:26
Политика
Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Госдеп США продлил ограничения по ядерной программе Ирана
Соединённые Штаты продлили ограничительные меры на ядерную программу Ирана, которые позволят снизить возможности Тегерана по созданию ядерного оружия, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары на севере Красноярского края.
Обновлено вчера в 03:26