Экономика
Продажи iPhone принесли Apple меньше половины квартальной выручкиВедомости 17:51
Во вторник, 30 июля, Apple отчиталась по итогам III квартала 2019 финансового года, который завершился в июне. За эти три месяца впервые с 2012 г. продажи iPhone принесли компании меньше половины выручки: они сократились в годовом выражении на 12% до $25,99 млрд.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
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Арка Главного входа ВДНХ станет экраном для видеопроекционного шоу
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Обновлено в 10:12
Общество
Импорт китайских фруктов в Россию запретили
Россельхознадзор официально распорядился приостановить ввоз в Россию китайских фруктов с 10 августа.
Обновлено в 06:50
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено в 22:13
Политика
Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ
Бывший президент Украины Петр Порошенко находится в Стамбуле, где обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел, сообщают "Вести Украина" со ссылкой на источники.
Обновлено в 22:31
Общество
В Нидерландах вступил в силу запрет на бурки
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Обновлено в 17:18
Экономика
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Интернет
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В Конгресс США внесли законопроект, который направлен на борьбу с зависимостью пользователей от соцсетей.
Обновлено в 18:06
Политика
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Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
Обновлено в 14:35
Здоровье
Барнаульским льготникам начали выписывать электронные рецепты
Родители онкобольных алтайских детей рассказали о проблемах с лекарствами В алтайском Минздраве сообщили, что краевая детская больница трижды выходила на торги по закупке винкристина 1458 1 С 1 августа льготникам выписывают не бумажные, а электронные рецепты.
Обновлено в 21:06
Происшествия
Токсичные куриные яйца нашли в магазинах Бельгии
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Аэропорт Сардинии вернул на пляжи 10 тонн песка и камней
Аэропорт туристического итальянского города Ольбия в Сардинии вернул на пляжи 10 тонн песка, который пытались вывезти туристы в качестве сувениров, сообщает портал Corriere della Sera.
Обновлено в 17:03
Экономика
Сбербанк планирует дивиденды за 2019 год в размере 50% прибыли по МСФО
Сбербанк планирует выплатить дивиденды по итогам 2019 года из расчета в 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил зампред правления крупнейшего российского банка Александр Морозов в ходе телефонной конференции.
Обновлено в 12:02
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Происшествия
На Крите произошло землетрясение магнитудой 5,0
31 июля 2019 года в 4.40 по всемирному времени (в 7.40 по московскому) на Крите (Греция) произошло землетрясение магнитудой 5.0, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Число подтопленных населенных пунктов в Приамурье увеличилось до 30
В Приамурье развернули семь пунктов временного размещения, в которых сейчас находится 549 человек, в том числе 236 детей.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
Почему чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Московский "Спартак" объявил об аренде немецкого полузащитника Андре Шюррле.
Обновлено в 13:44
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Компания Xiaomi представила самый мощный смартфон в мире
Обновлено в 22:39