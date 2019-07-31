Гаджеты
Продажи iPhone принесли Apple меньше половины квартальной выручкиВедомости 17:51
Во вторник, 30 июля, Apple отчиталась по итогам III квартала 2019 финансового года, который завершился в июне. За эти три месяца впервые с 2012 г. продажи iPhone принесли компании меньше половины выручки: они сократились в годовом выражении на 12% до $25,99 млрд.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:04, Ашберн
Единоборства
Экс-чемпион мира по боксу приговорен к 18 годам за насилие над дочерью
Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир сядет в тюрьму на 18 лет, сообщает World Boxing News.
Обновлено в 16:25
Политика
США хотят заключить сделку с Россией о контроле над вооружениями
Трамп считает, что в части оружия Китай пытается догнать Россию и США, однако все равно Пекин сильно отстает.
Обновлено в 04:38
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:03
Футбол
Дюпин признан лучшим игроком «Рубина» в июле
Болельщики «Рубина» путем голосования определили лучшего игрока команды в июле.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Политика
Медведев прокомментировал лесные пожары в России
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Обновлено в 12:50
Политика
54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
Обновлено в 16:33
Политика
Сенат США утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда при ООН
Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт, предложенную американским лидером Дональдом Трампом, на должность нового постоянного представителя страны при ООН.
Обновлено в 18:03
Футбол
«Ростов» отказался продавать Чистякова в «Зенит»
Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», «Зенит» проявлял интерес к 25-летнему Чистякову, однако «Ростов» отказался продавать игрока.
Обновлено в 16:31
Автоспорт
Даниил Квят и Келли Пике определились с именем дочери
В своем Instagram дочь прославленного автогонщика Нельсона Пике оставила трогательную подпись под фотографией с ребенком.
Обновлено в 17:36
Футбол
«Динамо» претендует на форварда «Ривер Плейт»
Согласно источнику, московский клуб нацелился на форварда "Ривер Плейт" Сантоса Борре.
Обновлено в 18:31
Космос
Солнечный парус помог LightSail-2 увеличить высоту орбиты
Спутник LightSail-2 успешно увеличил высоту апогея своей орбиты, используя давление света на солнечный парус, сообщается на сайте Планетарного общества.
Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько детей хотят принц Гарри и Меган Маркл
34-летний принц заявил, что хочет «максимум двоих (детей)» во время интервью для сентябрьского выпуска британского Vogue.
Обновлено в 07:59
Культура
Писатель Александр Куприянов представил свой новый роман «Истопник»
Главный редактор газеты "Вечерняя Москва", писатель Александр Куприянов представил свой новый роман "Истопник" на творческом вечере в среду в свой день рождения в Доме Нащокина в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 16:35
Кино
«Король Лев» собрал 1 млрд долларов в мировом прокате
Обновлено в 15:52
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
В Санкт-Петербурге скончалась зампредседателя Конституционного Суда
«31 июля 2019 года ушла из жизни выдающийся юрист, видный учёный, блестящий педагог и замечательный человек, заместитель председателя Конституционного Суда Ольга Сергеевна Хохрякова», — говорится в сообщении.
Обновлено в 18:44
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку
Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 14:02
Политика
Рассекречены документы об освобождении Каунаса
Обновлено в 18:55
Происшествия
Врачи клиники в Подмосковье отправили пациентку с кровотечением в госбольницу на такси
Росздравнадзор провел в июле проверку подмосковной частной клиники ООО "Институт здоровья", где пациентку с кровотечением направили в государственную больницу на такси вместо того, чтобы вызвать для нее скорую помощь.
Обновлено в 09:19
Гаджеты
Ассортимент Antec пополнили блоки питания NeoECO Gold и NeoECO Classic
Компания Antec объявила о выпуске двух новых серий блоков питания: NeoECO Gold и NeoECO Classic.
Обновлено в 09:22
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Здоровье
Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа
Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36