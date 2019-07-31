Экономика
Продажи iPhone принесли Apple меньше половины квартальной выручкиВедомости вчера в 17:51
Во вторник, 30 июля, Apple отчиталась по итогам III квартала 2019 финансового года, который завершился в июне. За эти три месяца впервые с 2012 г. продажи iPhone принесли компании меньше половины выручки: они сократились в годовом выражении на 12% до $25,99 млрд.
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Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для туристов из России
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