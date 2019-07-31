Экономика
Продажи iPhone принесли Apple меньше половины квартальной выручкиВедомости вчера в 17:51
Во вторник, 30 июля, Apple отчиталась по итогам III квартала 2019 финансового года, который завершился в июне. За эти три месяца впервые с 2012 г. продажи iPhone принесли компании меньше половины выручки: они сократились в годовом выражении на 12% до $25,99 млрд.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
Общество
Импорт китайских фруктов в Россию запретили
Россельхознадзор официально распорядился приостановить ввоз в Россию китайских фруктов с 10 августа.
Обновлено вчера в 06:50
Политика
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Обновлено вчера в 12:42
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Медведев решил проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, есть ли связь между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
Обновлено в 01:05
Происшествия
В Иркутске в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека
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Обновлено в 00:32
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Гаджеты
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Корейское ведомство, занимающееся регистрацией интеллектуальной собственности одобрило новую торговую марку LG — LG Rolling.
Обновлено вчера в 06:23
Экономика
Более 15,5 млрд рублей выделено на развитие регионов Дальнего Востока
На социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) выделено дополнительно 15,54 млрд рублей.
Обновлено в 00:23
Политика
Теледебаты демократов приостановили из-за акции протеста
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Политика
США продлили связанные с ядерной программой Ирана ограничения
Госсекретарь США Майк Помпео продлил действующие ограничения на ядерную программу Ирана.
Обновлено в 00:54
Футбол
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.
Обновлено вчера в 11:48
Здоровье
Ученые рассказали, как не пропустить предраковое заболевание
Обновлено в 01:16
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки спасли 170 человек
Из дома было эвакуировано 170 человек, из них 30 детей. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 2:13.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Приморье назвали причину гибели девочки в карете скорой помощи
Причиной гибели девочки, которая умерла в машине скорой помощи в Приморье, по предварительным данным, стала бактериально-вирусная инфекция, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Участника акции 27 июля задержали по делу о массовых беспорядках
Обновлено вчера в 06:33
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие
Минобороны опробовало военный интернет
Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 21:32
Футбол
«Зенит» согласовал с «Барселоной» трансфер Малкома
Бразильский нападающий «Барселоны» Малком в ближайшее время станет игроком «Зенита». Стороны уже согласовали все детали трансфера.
Обновлено вчера в 08:03
Кино
Александр Петров, Владимир Машков и Светлана Ходченкова расправляются с врагами в трейлере «Героя»
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина
Бывшая пассия артиста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева, недавно родившая сына, пожаловалась на неадекватное поведение его новой возлюбленной, украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая якобы угрожала ей расправой.
Обновлено в 00:59
Политика
Все участники переговоров по Сирии прибыли в Нур-Султан
«Все делегации прибыли на переговоры в Нур-Султан»,— заявил он. Там пройдет встреча высокого уровня в «астанинском формате».
Обновлено в 00:20
Авто
Китайский концерн Great Wall расширит производство в России
Межведомственная комиссия по заключению специальных инвестиционных контрактов одобрила проект китайского концерна Great Wall, сообщили сегодня, 1 августа, в Минпромторге РФ.
Обновлено в 01:05
Здоровье
Минздрав проверит информацию о массовом увольнении врачей из ОДКБ
Ранее пользователи в соцсетях сообщили, что в детской клинической больнице имени Дмитриевой по собственному желанию уволились 12 врачей и 20 медсестёр хирургического отделения.
Обновлено вчера в 07:20
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Обновлено вчера в 05:19