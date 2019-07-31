Экономика
Продажи iPhone принесли Apple меньше половины квартальной выручкиВедомости вчера в 17:51
Во вторник, 30 июля, Apple отчиталась по итогам III квартала 2019 финансового года, который завершился в июне. За эти три месяца впервые с 2012 г. продажи iPhone принесли компании меньше половины выручки: они сократились в годовом выражении на 12% до $25,99 млрд.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
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Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Культура
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Обновлено в 00:30
Футбол
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Ближайшим соперником «Зенита» в четвертом туре РПЛ станет «Краснодар». Футболист питерского клуба Юрий Жирков оценил предстоящую игру.
Обновлено в 04:29
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Обновлено вчера в 18:35
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Обновлено вчера в 22:00
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Общество
Российским магазинам грозят штрафы за неправильную выкладку молока
Роспотребнадзор хочет штрафовать торговые сети за неправильную выкладку молока.
Обновлено в 02:30
Политика
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Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал отказаться от обвинений в адрес России по поводу крушения Boeing MH17.
Обновлено вчера в 14:45
Энергетика
«Газпром нефть» может получить льготы для крупнейшего месторождения
Компания «Газпром нефть» может получить вычет по налогу на добычу полезных ископаемых в качестве льготы на разработку Приобского месторождения.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
В Балтийском море начались учения ВМФ «Океанский щит-2019»
В Балтийском море стартовали оперативные учения "Океанский щит-2019", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Военных подключат к строительству первой в Туве железной дороги
Военные будут участвовать в строительстве первой в Туве железной дороги, которая свяжет республику с Красноярским краем, сообщил журналистам в четверг заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Алексей Лемякин.
Обновлено в 04:05
Политика
В США сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено вчера в 16:36
Общество
Мощный тайфун «Випа» обрушит на Приморье ливни
Синоптики сообщили о приближающемся тайфуне "Випа", который достигнет Приморья 12-13 августа.
Обновлено в 01:30
Политика
Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире
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Экономика
Телеканалы меняют главного продавца эфирной рекламы
НРА контролирует продажу 95% телевизионной рекламы в России.
Обновлено в 03:14
Общество
Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева ждут в Чите
В Забайкальском крае ждут приезда премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По данным местных СМИ, Медведев приедет в Читу завтра, 1 августа.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину
Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.
Обновлено в 02:54
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Футбол
Вратарь «Локомотива» Гильерме: никогда не перейду в «Спартак»
Напомним, что "Спартак" в нынешнее межсезонье хотел приобрести у "Локомотива" Гильерме, однако вратарь "железнодорожников" продлил контракт с красно-зелеными.
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Армия и оружие
На сайте Минобороны появился интерактивный раздел «Миссия в Сирии»
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Обновлено в 03:16
Политика
Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии
Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
В США предложили Турции выход из ситуации с покупкой С-400 и F-35
Поставки элементов российской системы ПРО С-400 в Турцию и решение Вашингтона об отмене поставок Анкаре самолетов F-35 могут вызвать цепочку событий, которые способны привести даже к выходу Турции из альянса.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 02:57
Космос
«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»
В настоящее время из-за существенного уменьшения объемов финансирования работы по проекту "Косморобот" приостановлены.
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Общество
В России упростили порядок сделок с недвижимостью
В России станет необязательным нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности.
Обновлено 30 июля в 02:52
Политика
Комитет Сената США одобрил санкции против «Северного потока-2»
Комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении компаний—участников трубопровода «Северный поток-2», передает Reuters.
Обновлено вчера в 12:36