Экономика
Продажи iPhone принесли Apple меньше половины квартальной выручкиВедомости вчера в 17:51
Во вторник, 30 июля, Apple отчиталась по итогам III квартала 2019 финансового года, который завершился в июне. За эти три месяца впервые с 2012 г. продажи iPhone принесли компании меньше половины выручки: они сократились в годовом выражении на 12% до $25,99 млрд.
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Финансы
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Обновлено вчера в 20:52
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Политика
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Энергетика
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Первые поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" ожидаются к полуночи Нового года, то есть 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 05:31
Гаджеты
Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон
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Шоу-бизнес
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По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение
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Обновлено вчера в 18:13
Политика
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Обновлено в 02:32
Политика
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Обновлено вчера в 13:39
Общество
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Экономика
Страховщики предлагают реанимировать идею страхования лесов
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Общество
Лесные пожары в Сибири ускоряют таяние арктических льдов
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Обновлено вчера в 08:48
Космос
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Обновлено вчера в 09:59
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Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в своём фейсбуке выложил видео, в котором рассказал об объединении с мэром Киева Виталием Кличко для совместной борьбы с политикой президента страны Владимира Зеленского.
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Политика
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Армия и оружие
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Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
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Авто
Названы самые популярные премиальные кроссоверы в России
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Обновлено вчера в 11:05