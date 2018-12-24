Энергетика
Продажи автомобильного бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигли в декабре 1,02 млн тонн, установив рекорд по месячному объему за 10 лет. Об этом говорится в сообщении биржи в понедельник, 24 декабря.
DP.RUвчера в 10:38
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На Петербургской бирже зафиксирован исторический максимум по объему продаж автобензина
Интересантвчера в 10:52
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Общество
Названо лучшее российское шампанское
В категории игристые вина, произведенные классическим методом, лучшим стало розовое «Абрау-Дюрсо», выпускаемое под маркой Victor Dravigny, которое получило 84,9 балла.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском
В Хабаровском крае в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок обнаружена термическая аномалия.
Обновлено вчера в 23:42
Транспорт
«Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит
На ряде федеральных трасс России могут повысить макисмальную разрешенную скорость до 110 км/ч.
Обновлено в 00:36
Транспорт
Движение по первому участку трассы «Таврида» откроют под Новый год
«С 30 на 31 декабря откроется рабочее движение легкового и грузового транспорта по первой очереди строительства трассы «Таврида» — участку протяженностью 190 км от Керчи до Симферополя», — заявили в ведомстве, уточнив, что движение запустят по двум полосам — по одной в каждом направлении.
Обновлено в 02:08
Политика
Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу
Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа.
Обновлено вчера в 20:05
Экономика
«Останкино» потребовал от «Первого канала» более 163 миллионов рублей
Телецентр "Останкино" подал в Арбитражный суд Москвы два иска к "Первому каналу" на сумму более 163 миллионов рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 02:32
Политика
Россия гарантирует поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной
Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом по транзиту российского "голубого топлива" через Украину, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»
Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию
16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 15:31
Авто
Мантуров: Серийный выпуск Aurus стартует в 2020 году
Серийное производство президентских автомобилей Aurus в России начнется в середине 2020 года на заводе Sollers в Алабуге (Татарстан).
Обновлено в 01:28
Политика
Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО
Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
Экономика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Общество
«Росконтроль» назвал единственную безопасную семгу
Эксперты «Росконтроля» в преддверии Нового года проверили соленую красную рыбу шести торговых марок.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
ДТП, произошедшее во вторник в Кавказском районе Краснодарского края, унесло жизни шестерых человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Число погибших в результате цунами в Индонезии выросло до 429 человек
Число погибших в результате цунами в Индонезии увеличилось до 429 человек.
Обновлено в 01:38
Политика
В Украине увидели раздражитель для Запада
Украина становится раздражителем для США и европейских стран.
Обновлено вчера в 23:51
Культура
Кевин Спейси записал видеообращение в образе героя «Карточного домика»
Американский актер Кевин Спейси впервые после скандала о сексуальных домогательствах записал видеообращение к публике под названием «Позвольте мне быть Фрэнком», где он предстал в образе главного героя сериала «Карточный домик» Фрэнка Андервуда.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Мать фигуриста Дениса Тена считает убийство сына заказным
Потерпевшая сторона в рамках уголовного дела об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена считает, что убийство призера Олимпийских игр было заказным, передает "РИА Новости".
Обновлено в 01:23
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала более чем на 6%
Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, впервые с лета прошлого года опустившись ниже отметки в $43.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
В Хабаровском крае упал метеорит
Как стало известно, в Верхнебуреинском районе Хабаровского края упал метеорит.
Обновлено 23 декабря в 21:10
Политика
Путин встретится с Лукашенко 25 декабря
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
ФСИН выявила факты рабского труда в мордовской ИК-14
По сообщению ФСИН, в исправительном учреждении, где отбывала часть срока участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, выявлены факты незаконного привлечения осужденных к труду.
Обновлено вчера в 09:33
Общество
Титул «Мисс Москва» в 2018 году получила Алеся Семеренко
Титул «Мисс Москва» в 2018 году завоевала 24-летняя Алеся Семеренко, обойдя 48 конкуренток.
Обновлено в 02:10
Хоккей
600-й гол Овечкина в НХЛ признан лучшим в 2018 году
Гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, ставший для него 600-м в карьере в НХЛ, признан лучшим в 2018 году.
Обновлено в 01:33
Финансы
Силуанов рассказал о задержках в долларовых расчетах из-за санкций
Зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых расчетов из-за действующих санкций США, иногда сроки задержки достигают месяца, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 02:09
Политика
Лукашенко рассказал о важности всесторонних отношений с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всесторонние отношения имеет важное значение как для Москвы, так и для Минска.
Обновлено вчера в 12:19
Армия и оружие
Корвет «Громкий» передан Тихоокеанскому флоту
Корвет «Громкий» передали в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) во вторник, 25 декабря.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Видео, как сын владельца «Уралкалия» зажигает после трагедии на шахте
Видеозапись, как сын владельца "Уралкалия" Дмитрия Мазепина 19-летний Никита зажигает на вечеринке в одном из московских ночных клубов с уральской красавицей, попало в сеть.
Обновлено вчера в 06:52
Футбол
Головин попал в топ-10 худших трансферов Лиги 1 в 2018 году
Французский портал Le 10 Sport включил переход российского хавбека Александра Головина в «Монако» в число трансферных провалов клубов высшего дивизиона французского футбола в летнее межсезонье.
Обновлено в 01:58
Экономика
Набиуллина заверила, что переводы с карты на карту в России блокировать не будут
В России не собираются блокировать переводы средств с карты на карту, поскольку это удобные технологии, которые используются во всем мире.
Обновлено вчера в 22:22