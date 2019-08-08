Экономика
Продажи автомобилей в кредит в России продолжают растиАвтостат вчера в 07:04
Несмотря на продолжающееся падение российского авторынка, количество купленных в кредит автомобилей продолжает расти. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по результатам обработки информации 4 тысяч кредиторов.
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Жители региона все глубже влезают в «долговую яму», чтобы обзавестись машиной
Версия-Саратоввчера в 09:07
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:20, Вашингтон
Происшествия
В Киргизии берут штурмом дом бывшего президента Атамбаева
Обновлено вчера в 10:58
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
На западе Аляски найдена стеклянная бутылка с посланием времен СССР.
Обновлено в 00:01
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Политика
Россия прокомментировала события в Киргизии
Россия рассматривает последние события в Киргизии как внутреннее дело страны.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Гаджеты
На Apple подали в суд из-за прослушки разговоров с Siri
Известно, что в начале августа Apple временно запретила подрядчикам прослушивать команды, подаваемые голосовому помощнику, и начала подготовку нового программного обеспечения, позволяющего пользователям не участвовать в скомпрометированной программе.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
В Лужском районе пьяный мужчина случайно выстрелил женщине в живот
7 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в деревне Славянка Лужского района женщина получила огнестрельное ранение.
Обновлено в 02:42
Политика
Зеленский анонсировал «стремительный рост» экономики Украины
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд реформ на Украине и заявил, что ожидает роста украинской экономики на уровне 5-7% в ближайшие годы.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн
Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.
Обновлено в 03:36
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге
Обновлено вчера в 12:41
Здоровье
Врачи скорой помощи попросили москвичей изолировать домашних животных перед приездом медиков
Домашние животные могут помешать работе врачей скорой помощи, поэтому до приезда медиков их лучше изолировать в другой комнате.
Обновлено в 02:00
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Политика
Бундестаг: объединение Германии не произошло бы без русских
3 октября 1990 года состоялось объединение Германии: ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.
Обновлено в 03:40
Экономика
Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии
Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".
Обновлено в 03:11
Энергетика
Нефть подорожала после предыдущего падения цен
Вице-президент по рыночным исследованиям Tradition Energy Джин Макгиллиан связывал падение цены на нефть с обеспокоенностью участников рынка из-за торговой войны возможного влияния на экономический рост торговой войны США и Китая.
Обновлено в 04:00
Экономика
Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов
Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в профильные министерства концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025), в рамках которой планируется выделить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на поддержку отечественных производителей, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:00
Происшествия
Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией
По информации канала, полиция пришла с обысками к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади.
Обновлено в 02:16
Общество
Сквер у драмтеатра возвращают жителям Екатеринбурга
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, об этом учредители ООО «Храм святой Екатерины» Игорь Алтушкин и Андрей Козицын договорились с главой Екатеринбурга Александром Высокинским в ходе обсуждения дальнейшей судьбы территории сквера рядом с Театром драмы.
Обновлено в 03:54
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Политика
Помощник госсекретаря США по Латинской Америке ушла в отставку
Кимберли Брайер - помощник госсекретаря США по Западному полушарию - подала в отставку, сообщила The Washington Post.
Обновлено в 01:23
Кино
Темнокожая Русалочка ответила на критику своего участия в ремейке
Темнокожая актриса Холли Бэйли прокомментировала критику своего участия в ремейке диснеевской «Русалочки», где она сыграет Ариэль.
Обновлено вчера в 10:55
Армия и оружие
Британский корабль сопроводил российский патрульный корвет в Ла-Манше
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Зеленский намерен легализовать на Украине казино
Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.
Обновлено в 04:06
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам работать удаленно
В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам работать иногда из дома.
Обновлено в 02:44
Финансы
Официальный курс доллара на четверг снизился до 65,09 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,6024 рубля.
Обновлено вчера в 05:30