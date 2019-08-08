Несмотря на продолжающееся падение российского авторынка, количество купленных в кредит автомобилей продолжает расти. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по результатам обработки информации 4 тысяч кредиторов.

Продажи автомобилей в кредит в России продолжают расти

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