Экономика

В России растет количество выданных автокредитов, а авторынок падаетUsedCars.ru вчера в 06:29

241,2 тысяч автомобилей было куплено в кредит российскими автовладельцами только за второй квартал 2019 года. Закоредитованность населения в этом смысле растет вместе с количеством автокредитов, которых выдано за этот срок на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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В России растёт число купленных в кредит автомобилей

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