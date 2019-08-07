Экономика
В России растет количество выданных автокредитов, а авторынок падаетUsedCars.ru вчера в 06:29
241,2 тысяч автомобилей было куплено в кредит российскими автовладельцами только за второй квартал 2019 года. Закоредитованность населения в этом смысле растет вместе с количеством автокредитов, которых выдано за этот срок на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Жители региона все глубже влезают в «долговую яму», чтобы обзавестись машиной
Версия-Саратоввчера в 09:07
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:43, Вашингтон
Происшествия
Глава милиции в Киргизии впал в кому после штурма дома Атамбаева
Начальник управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов находится в коме после травмы, полученной при штурме дома экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 22:16
Общество
В ОНФ предложили разрешить россиянам иногда работать из дома
Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили Министерству труда и социальной защиты инициировать поправки в законодательство, по которым у работающих штатно россиян появится возможность время от времени выполнять свои обязанности удалённо.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Атамбаев отреагировал на штурм своего дома
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие
Опубликовано видео первого полета ударного беспилотника «Охотник»
Видеозапись первого полета ударного беспилотника С-70 «Охотник», состоявшегося 3 августа, опубликовало Министерство обороны России 7 августа на своем канале в Youtube.
Обновлено вчера в 08:23
Кино
Мединский привел в Кремль Тарантино
Глава Министерства культуры Владимир Мединский встретился с легендарным кинорежиссером Квентином Тарантино.
Обновлено 06 августа в 14:07
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
По мнению политика, Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии – если перестанет существовать Россия, процитировал его слова «Стране Советов» эксперт онлайн.
Обновлено в 01:00
Происшествия
На западном берегу реки Иордан нашли убитым израильского солдата
Израильский солдат найден убитым на Западном берегу реки Иордан с ножевыми ранениями на теле, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 01:07
Экономика
На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ
«Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка.
Обновлено в 01:06
Общество
Эксперты выяснили сроки ухода молодежи с первого места работы
Исследование показало, что девушки чаще молодых людей объясняют уход с первого места работы некомфортным режимом или расположением места занятости, а молодые люди жалуются на начальство и неприемлемые условия труда.
Обновлено вчера в 22:16
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Футбол
Кононов считает «Спартак» и «Тун» равными командами
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы со швейцарским «Туном».
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
К сотрудникам ФБК пришли с обысками
К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.
Обновлено в 01:26
Политика
Президент Киргизии обвинил Атамбаева в грубом попрании конституции
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил конституцию страны, оказав сопротивление силовикам при попытке задержания.
Обновлено в 01:58
Общество
Четверть детей в России оказались за гранью бедности
Глава ведомства Максим Топилин обратил внимание на то, что основным методом борьбы с бедностью будет поддержка семей с двумя и более детьми.
Обновлено вчера в 05:51
Экономика
На российском fashion-рынке впервые за много лет сменился лидер
«Спортмастер» был лидером российского fashion-рынка долгие годы, однако в последнее время его выручка растет только за счет открытия новых магазинов, отметил гендиректор Infoline Иван Федяков.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Пентагон сообщил о возрождении ИГ в Сирии
Обновлено вчера в 00:23
Политика
Дагестанцы в соцсетях осудили слова Кадырова об имаме Шамиле
Обновлено вчера в 16:58
Технологии
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения сотовых операторов
Представители Роскачества, работающие в центре цифровой экспертизы, назвали лучшие мобильные приложения сотовых операторов, представленных в App Store и Google Play.
Обновлено в 02:33
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
Пять человек госпитализированы в лечебное учреждение города Карталы Челябинской области после отравления угарным газом, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
Обновлено в 02:25
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Обновлено вчера в 19:01
Шоу-бизнес
ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер
Причиной смерти называют инфаркт. Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году.
Обновлено 06 августа в 12:00
Теннис
Касаткина вылетела во втором круге турнира в Торонто
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира категории Premier 5 в канадском Торонто.
Обновлено в 01:36
Энергетика
Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррель
Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
В Магнитогорске задержали подозреваемого в подрыве машины
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в покушении на убийство жителя Магнитогорска, госпитализированного после взрыва автомобиля, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по Челябинской области.
Обновлено в 01:37
Политика
Помощник госсекретаря США по Латинской Америке ушла в отставку
Кимберли Брайер - помощник госсекретаря США по Западному полушарию - подала в отставку, сообщила The Washington Post.
Обновлено в 01:23