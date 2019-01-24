Экономика
Продажи алмазов «Алросы» в 2018 году сократились на 8% год к годуАБН 05:34
Всего «Алроса» в прошлом году продала 38,1 млн карат. При этом, общие продажи компании в денежном выражении выросли на 6% год к году до $4,5 млрд. Объем добычи алмазов сократился на 7% и составил 36,7 млн карат.
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 11:35, Ашберн
Политика
«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сети
Обновлено в 04:58
Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено в 09:15
Политика
Депутат Рады толкнул и оскорбил Скабееву в ПАСЕ
Обновлено в 09:37
Авто
Самый роскошный автомобиль Kia начали выпускать в России
Подробная информация о российских спецификациях, комплектациях и ценах новой модели будет представлена ближе к дате начала продаж.
Обновлено в 09:35
Политика
Суд на Украине заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы
Обновлено в 10:47
Авто
Toyota представила юбилейный Land Cruiser 200
В рамках автосалона в Чикаго, фирма Toyota представит эксклюзивную спецверсию вездехода Land Cruiser 200.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Следствие настаивает на аресте миллиардера Михальченко
Обновлено в 07:40
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Общество
Бывшая жена отсудила у Цеповяза 4,3 млн рублей
Обновлено в 11:13
Происшествия
Полиция прекратила поиски пропавшего самолёта с футболистом «Кардиффа»
Полиция острова Гернси сообщила об окончательном прекращении поисковых работ пропавшего самолёта, на борту которого находился аргентинский нападающий футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.
Обновлено в 10:51
Авто
Skoda назовет новый кроссовер Kamiq
Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник»
В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.
Обновлено в 04:42
Спорт
Коляда выиграл короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию
Российский фигурист Михаил Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в Минске.
Обновлено в 09:39
Транспорт
Длина участка московского метро до аэропорта Внуково превысит пять км
Протяженность участка перспективной Калининско-Солнцевской линии (желтой ветки) московского метро до аэропорта Внуково составит более 5 км. В его составе откроется две станции - одноименная "Внуково" и "Пыхтино", сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:29
Политика
Алекс Салмонд отпущен после допроса
Бывший первый министр Шотландии, ведущий политической программы The Alex Salmond Show на канале RT Алекс Салмонд отпущен после допроса.
Обновлено в 10:08
Космос
У американцев на МКС отказал скафандр
В американском скафандре на Международной космической станции обнаружена неисправность, сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 10:32
Политика
Министр обороны Венесуэлы назвал переворотом события в стране
События в Венесуэле являются государственным переворотом. Об этом заявил министр обороны страны Падрино Лопес в четверг, 24 января.
Обновлено в 11:12
Авто
Представлен обновленный пикап Ford Ranger
Официально представлен обновленный Ford Mondeo Интересно, что, по сути, "Рейнджеру" в Европе оставили только этот двухлитровый дизель, так как поставлять пикап с 2,3-литровым бензиновым турбомотором в Старый Свет Ford не планирует.
Обновлено в 05:10
Политика
Карлос Гон ушел с поста главы Renault
Обновлено в 02:21
Космос
Ученые назвали причину появления жизни на Земле
Обновлено в 04:22
Гаджеты
Vivo официально представила смартфон без отверстий APEX 2019
Китайская компания Vivo в Пекине выпустила свой новый флагманский смартфон Vivo APEX 2019.
Обновлено в 06:44
Авто
Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель
В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Бывший замминистра энергетики задержан по подозрению в мошенничестве
По предварительной информации, оба задержанных являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено в 08:04
Космос
Макет межпланетного корабля Илона Маска развалился из-за ветра
Первый летный прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разработала для межпланетных полетов, снесло ветром на стартовой площадке.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Из Исторического музея пропала икона «Богоматерь Шуйская-Смоленская»
Икона "Богоматерь Шуйская-Смоленская" пропала из фондохранилища Государственного исторического музея, проводится проверка, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено в 04:07
Политика
Гендиректора РКК «Энергия» уволят
Совет директоров Ракетно-космической корпорации «Энергия» планирует избрать нового генерального директора.
Обновлено в 06:29
Спорт
Маркета Давидова выиграла спринт на этапе Кубка мира в Антерсельве
Чешская биатлонистка Маркета Давидова выиграла спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.
Обновлено в 09:59
Экономика
Костин подтвердил переговоры о продаже «Ростелекому» доли ВТБ в Tele2
Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил переговоры о продаже "Ростелекому" доли банка в операторе Tele2.
Обновлено в 11:13
Экономика
Банк России запустит систему быстрых платежей 28 января
Директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина сообщила, что тестовый запуск системы быстрых платежей (СБП) запланирован на 28 января.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Недовольные соседи сломали пандус для ребенка-инвалида в Москве
Жильцы многоэтажного дома на юго-востоке Москвы сломали пандус, установленный для недавно переехавшей семьи с ребенком-инвалидом.
Обновлено вчера в 17:56