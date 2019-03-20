Продажи Redmi Note 7 за два месяца превысят 4 миллиона единицGoroday.ru вчера в 10:43

Через месяц после презентации устройства было продано более 1 миллиона единиц. Речь идет лишь о китайском рынке. Когда Redmi Note 7 вышел на мировой рынок, продажи смартфона резко возросли.

Продажи Redmi Note 7 за два месяца превысят 4 миллиона единиц

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