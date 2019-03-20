Гаджеты
Продажи Redmi Note 7 за два месяца превысят 4 миллиона единицGoroday.ru вчера в 10:43
Через месяц после презентации устройства было продано более 1 миллиона единиц. Речь идет лишь о китайском рынке. Когда Redmi Note 7 вышел на мировой рынок, продажи смартфона резко возросли.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Политика
Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая
Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Глава Росгеологии отправлен в отставку
Росимущество выпустило директиву о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Росгеологии" Романа Панова, сообщили источники "Ъ".
Обновлено в 16:17
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Общество
В Норвегии открылся самый большой в Европе подводный ресторан
На южном побережье Норвегии в Линдеснесе открылся ресторан под названием Under, который находится под водой на глубине 5,5 метров.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Происшествия
Число погибших в Ираке при крушении парома возросло до 85
В Ираке число погибших после крушения туристического парома на реке Тигр возле города Мосул возросло 85 человек.
Обновлено в 12:48
Политика
Врио главы Оренбуржья стал Денис Паслер
Президент сообщил ему о своем решении назначить его врио главы Оренбургской области, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
США потратят на «лучший в мире танк» ещё 6 млрд
Как сообщил американский президент Дональд Трамп в ходе визита на танкостроительный завод LATP в городе Лайма штата Огайо, на усовершенствование и модификацию танка M1 Abrams в ближайшие три года будет выделено шесть миллиардов долларов, что почти в два раза больше, чем администрация Барака Обамы потратила на танки за восемь лет.
Обновлено в 06:15
Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак
Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено в 14:55
Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком в Липецке
Обновлено в 16:46
Политика
Власти проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель россиян
В России будет проведена полная инвентаризация земель и недвижимости.
Обновлено в 14:11
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Политика
Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Политика
Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию
«Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок из Турецкой Республики через Республику Беларусь», — заявила она.
Обновлено в 13:47
Интернет
Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети
Пароли большого числа пользователей Facebook были доступны для прочтения сотрудниками социальной сети, заявили в компании.
Обновлено в 13:52
Политика
Депутат Госдумы заявил о праве чиновников иметь дорогие автомобили
Депутат от партии «Единая Россия» Александр Максимов выступил против запрета для чиновников на покупку дорогих автомобилей.
Обновлено в 12:03
Финансы
Россия начала размещение евробондов в евро и долларах
Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.
Обновлено в 04:07
Гаджеты
Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России
В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.
Обновлено в 13:11
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Трамп обвинил Украину в заговоре против США
Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Общество
Умер доцент журфака МГУ Вячеслав Красовский
Отмечается, что Красовский работал на кафедре истории русской литературы и журналистики журфака МГУ с 1986 года.
Обновлено в 11:44
Хоккей
СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции
Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
Россия вернула «адскую молотилку»
Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено в 05:01
Политика
В Венесуэле задержали помощника Хуана Гуайдо
Служба национальной разведки Венесуэлы задержала одного из основных помощников оппозиционного лидера Хуана Гуайдо Роберто Марреро.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман
В последние дни пара, скрывавшая свой роман несколько месяцев, совершенно забыла о конспирации.В начале недели в Москве состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», которую Собчак и Богомолов посетили вместе.
Обновлено в 09:30