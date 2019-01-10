Авто

Продажи Lada в 2018 году выросли на 16%
Коммерсантъ
08:58

АвтоВАЗ нарастил продажи Lada в 2018 году на 16%, до 360,2 тыс. автомобилей, сообщил 10 января вице-президент компании по продажам и маркетингу Ян Птачек. При этом в декабре 2018 года в РФ было продано 35,41 тыс. штук, что на 8,7% выше показателя 2017 года.
Коммерсантъ08:58
с чего всё началось
АвтоВАЗ нарастил продажи Lada в 2018 году на 16%, до 360,2 тыс. автомобилей, сообщил
 10 января вице-президент компании по продажам и маркетингу Ян Птачек.
Коммерсантъ07:10

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Продажи Lada в 2018 году выросли на 16%

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