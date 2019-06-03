Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июняТАСС 07:20

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании. "Продажи Lada Granta Cross стартуют по всей России 12 июня 2019 года", - отмечается в тексте.
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Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

ТАСС07:20

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