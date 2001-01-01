Экономика

Продажи Campbell Soup превзошли прогнозы. Акции взлетели на 7%
РБК
вчера в 23:01

Компания Campbell Soup, которая производит продукты питания, представила финансовые результаты за третий квартал 2018 года. Благодаря позитивной отчетности и хорошим прогнозам акции изготовителя супов, соусов и снэков прибавили 7% несмотря на общее падение фондового рынка.
РБКвчера в 23:01

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Продажи Campbell Soup превзошли прогнозы. Акции взлетели на 7%

РБКвчера в 23:01
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FactSet
Американская компания
Financial data and software company headquartered in Norwalk, Connecticut, United States. The company provides financial information and analytic software for investment professionals. For fiscal year 2016, FactSet's annual sales were $1.13 billion.
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