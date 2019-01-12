Экономика
Продажи "Алросы" в 2018 году выросли на 6% в денежном выражении и составили $4,5 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Из него следует, что общая стоимость реализованных алмазов за прошедший год составила $4,41 млрд, бриллиантов - $95,3 млн.
ТАССвчера в 14:25
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Происшествия
Почти 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Иркутской области
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Экипаж Каргинова дисквалифицирован с ралли-рейда «Дакар»
Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова дисквалифицирован с ралли-рейда "Дакар" за то, что не остановился на трассе после того, как сбил одного из зрителей.
Обновлено вчера в 23:15
Космос
SpaceX готовит масштабные сокращения
SpaceX планирует вложить привлекаемые средства в развитие сервиса спутникового интернета - Starlink, который предполагает эксплуатацию для этих целей на начальном этапе более 4 тыс. спутников на низкой околоземной орбите, однако в SpaceX ожидают, что со временем число спутников превысит 11 тыс. Согласно оценкам отраслевых экспертов, компании потребуется привлечь для этого более $10 млрд капитала.
Обновлено в 01:38
Политика
«Шатдаун» в США стал рекордным по продолжительности
Нынешняя остановка работы части федеральных учреждений в США стала рекордной в истории страны, и пока неясно, когда она закончится, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 02:30
Происшествия
Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Россиянина вернули в Петербург после 9 лет бродяжничества в Эквадоре
Россиянин Максим Бахарев девять лет жил на улицах эквадорской столицы Кито, после чего вернулся в Санкт-Петербург к родителям, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия
Пожар в жилом доме в Якутске ликвидирован
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Якутске, в результате которого погиб один человек.
Обновлено в 00:12
Энергетика
Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции
Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено вчера в 15:52
Спорт
Фуркад назвал позором победу Логинова на Кубке мира
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Дочь Трампа стала кандидатом на пост главы Всемирного банка
Обновлено вчера в 21:12
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
Обновлено 10 января в 17:20
Происшествия
В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС
На федеральной трассе "Кавказ" убиты трое боевиков, открывших огонь по сотрудникам ДПС из ВАЗ 2107.
Обновлено вчера в 12:40
Кино
Серебренников получил премию «Белый слон» как лучший режиссёр
Обновлено вчера в 22:11
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля
Обновлено вчера в 17:12
Космос
Появилось видео посадки китайского зонда на обратную сторону Луны
Аппарат "Чанъэ-4" запустили 8 декабря с космодрома Сичан в Китае. 3 января он совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны.
Обновлено вчера в 07:04
Спорт
Экипаж Николаева выиграл 5-й этап «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем пятого этапа ралли «Дакар» в классе грузовиков.
Обновлено вчера в 18:35
Космос
С российским орбитальным телескопом «Радиоастрон» пропала связь
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Трамп объявил о «первом за полвека» снижении цен на лекарства в США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в 2018 году цены на лекарства в США снизились впервые почти за полвека.
Обновлено в 00:55
Политика
«Желтые жилеты» в 9 раз выйдут протестовать во Франции
Думается, что и на этот раз им не избежать главной магистрали Парижа, где по сложившейся за два месяца традиции завершаются субботние "налеты" неформалов на столицу.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Парламент Македонии одобрил переименование страны в Северную Македонию
Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики.
Обновлено вчера в 13:10
Экономика
Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году
Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Продлен срок следствия по делу арестованных украинских моряков
До 25 мая продлен срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении арестованных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 02:01
Технологии
Вместо искусственного интеллекта Amazon использовал украинцев
Украинские специалисты управляли «умным домом» Amazon вместо искусственного интеллекта, получив круглосуточный доступ к камерам.
Обновлено вчера в 22:46
Экономика
Компания Ротенберга получит 46 млн рублей на пиар борьбы с коррупцией
Компания «Гранат», совладельцем которой является Аркадий Ротенберг, получит 46 млн рублей от Общественной палаты на популяризацию борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 13:03
Гаджеты
WSJ: Apple представит три модели iPhone осенью 2019 года
Обновлено вчера в 07:03
Армия и оружие
США планируют отправить военные корабли в Арктику
Соединенные Штаты летом намерены отправить в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
Похищенный в Москве оказался фигурантом дела об убийстве Вороненкова
Обновлено вчера в 08:51
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Анахайм» благодаря четырем очкам Малкина
Обновлено в 01:05
Экономика
Продажи «Алросы» в 2018 году выросли на 6%
Продажи "Алросы" в 2018 году выросли на 6% в денежном выражении и составили $4,5 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено вчера в 14:25
Футбол
«Монако» объявил о трансфере Сеска Фабрегаса из «Челси»
По информации L’Équipe, сумма трансфера Фабрегаса в «Монако» составила €10 млн.
Обновлено вчера в 14:14