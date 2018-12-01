Экономика
Продажа доли Росатома в турецкой АЭС «Аккую» может проходить частями
Продажа доли Росатома в турецкой АЭС «Аккую» может проходить частямиТАСС17:15
Продажа принадлежащего Росатому 49%-ного пакета в турецкой АЭС "Аккую" может проходить частями, госкорпорация не ставит перед собой задачу единовременной продажи всего пакета. Об этом глава Росатома Алексей Лихачев сказал журналистам по итогам первого дня саммита G20 в Аргентине.
ТАСС17:15
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