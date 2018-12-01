Продажа принадлежащего Росатому 49%-ного пакета в турецкой АЭС "Аккую" может проходить частями, госкорпорация не ставит перед собой задачу единовременной продажи всего пакета. Об этом глава Росатома Алексей Лихачев сказал журналистам по итогам первого дня саммита G20 в Аргентине.

Энергетика Энергетика СМИ узнали о рекомендации ОПЕК+ сократить добычу нефти Экономическая комиссия ОПЕК советовала организации сократить добычу нефти на 1,3 млн барр./сутки от уровня октября 2018 года, чтобы избежать переизбытка предложения в 2019 году.

Экономика Экономика Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах ОСАГО Совет директоров ЦБ утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, сообщается на сайте регулятора.

Энергетика Энергетика «Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).

Экономика Экономика Новак рассказал о росте поставок российского угля в КНР Министр энергетики России Александр Новак заявил, что поставки российских энергоресурсов в Китай заметно растут.

Политика Политика РФПИ представил Китаю и Японии проекты по портам и платным дорогам Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) представил инвесторам Японии и Китая инфраструктурные проекты РФ, их заинтересовали проекты по портам и платным дорогам, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

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Экономика Экономика Пилотный проект по снижению бедности стартует в России Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартует в субботу и будет проходить в четыре этапа.

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