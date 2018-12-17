Транспорт
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 9 декабря 2019
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 9 декабря 2019Коммерсантъ13:38
«Дата старта продажи железнодорожных билетов — 9 декабря 2019 года»,— сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога». Движение поездов в Крым будет запущено после постройки железнодорожной части Крымского моста.
Коммерсантъ13:38
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