«Дата старта продажи железнодорожных билетов — 9 декабря 2019 года»,— сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога». Движение поездов в Крым будет запущено после постройки железнодорожной части Крымского моста.

Продажа билетов на поезда в Крым начнется 9 декабря 2019

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