Энергетика
Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыльРБК 00:00
Коэффициент маржинальной доходности продаж бензина на российских АЗС с начала года упал до 8,1–11,3% в европейской части и до 5,6–7,9% в Сибири. Это на порядок ниже нормальных рыночных значений в 20% на этом рынке, говорится в отчете Thomson Reuters Kortes от 27 мая, который поступил в РБК.
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