Финансы
Продажа акций может принести «Газпрому» около $555 млн прибылиПРАЙМ 03:39
Сегодня Газпром объявил цену размещения своих 2,9% квази-казначейских акций, составляющую 200,5 руб. (3,17 долл.) за акцию. Таким образом выручка компании от продажи акций может составить 139 млрд руб. (2,2 млрд долл.).
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:21, Вашингтон
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