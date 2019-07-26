Финансы

Продажа акций может принести «Газпрому» около $555 млн прибылиПРАЙМ 03:39

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Сегодня Газпром объявил цену размещения своих 2,9% квази-казначейских акций, составляющую 200,5 руб. (3,17 долл.) за акцию. Таким образом выручка компании от продажи акций может составить 139 млрд руб. (2,2 млрд долл.).
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Газпром удовлетворил одну крупную заявку в ходе размещения 2,93% акций

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