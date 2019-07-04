Экономика

Продаётся всё. Кричевский указал на разочарование российского бизнесаSM News 02:55

Предприниматели не верят в радужные перспективы от правительства страны. Экономист Никита Кричевский фиксирует рост продаж готового бизнеса, особенно в крупных городах России. Он полагает, что всё от нехватки средств в нынешних условиях развития рынка.
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с чего всё началось

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

На фоне снижения цен несколько выросло число тех, кто все-таки хочет купить себе готовый бизнес. В среднем по России спрос, по данным «Авито», вырос на 6%, при этом рост спроса наблюдался опять-таки в 15 городах из 23, и сильнее всего он был именно там, где бизнес стал особенно дешев.
РБК01:00

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Готовый бизнес в Казани за год стал дороже на треть

БИЗНЕС Online04:11

Статистика: все больше россиян хотят продать свой бизнес

Snob.ru06:07

Выставленный на продажу бизнес в России подешевел

Известия04:57

Россияне стремятся избавиться от бизнеса. На Урале продают активы за бесценок

URA.Ru02:11

Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%

Коммерсантъ03:21

В России выросло число желающих продать свой бизнес

Эхо Москвы01:30

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

РБК01:00
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:25, Вашингтон
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Авто

«Автокомпонент» возобновил поставки комплектующих на «АвтоВАЗ»

Простой «АвтоВАЗ» объяснил «очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих» компанией «Завод Автокомпонент» из Нижнего Новгорода.
Обновлено в 13:40
Политика

Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье

Обновлено в 11:05
Общество

У Маслякова через суд хотят отобрать права на КВН

На компания Александра Маслякова «АМИК» подали в суд за присвоение товарного знака «КВН».
Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес

Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Политика

Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников

На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.
Обновлено в 13:52
Авто

Ford представил трековый суперкар GT MK II

В рамках Фестиваля скорости в британском Гудвуде состоялся дебют трековой модификации суперкара Ford GT, которая получила название MK II.
Обновлено в 06:08
Экономика

Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden

Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Политика

Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения

Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено в 11:27
Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии

В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено в 13:54
Общество

Погода в Москве на выходных достигнет «холодного дна»

Ветреная погода, дожди и понижение температуры ожидает жителей Москвы в предстоящие выходные, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 4 июля.
Обновлено в 08:11
Политика

Малькевич призвал усилить борьбу с фейками и оскорблением госсимволов

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич высказался на тему закона об оскорблении государственных символов и государственных органов, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено в 13:01
Общество

Карманные часы проданы на аукционе в Лондоне за 4,5 миллиона долларов

Прежний рекорд стоимости продажи часов на аукционе принадлежал другому хронометру Джорджа Дэниэлса, который был продан за 4 миллиона долларов.
Обновлено в 14:00
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Политика

Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

Обновлено в 11:13
Происшествия

В Краснодаре потушили пожар в пятиэтажке

Спасатели ликвидировали крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Обновлено в 10:46
Политика

В сети опубликовали слова Вольфа Мессинга о Третьей мировой войне

Вольф Мессинг, чьи пророчества сбывались довольно часто, назвал главных врагов РФ в Третьей мировой войне.
Обновлено в 04:54
Общество

Жители Петербурга выбирают название для нового арт-парка

Народное голосование проводят в Санкт-Петербурге для выбора названия нового арт-парка.
Обновлено в 10:00
Технологии

В России перейдут на электронные паспорта

Выпуск привычных бумажных паспортов прекратится в 2023 году, а к 2028 году электронный паспорт полностью вытеснит своего бумажного «коллегу».
Обновлено в 04:09
Политика

Путин встретился с президентом Италии

Обновлено в 10:14
Политика

ЦИК Украины обязали провести повторную жеребьёвку партий на выборах

Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 13:24
Общество

В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест

Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

Американский генерал рассказал план в случае ядерной войны

Дэвид Гольдфрейн Начальник Генерального штаба Военно-воздушных сил Америки рассказал тактику, если начнется война.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра умер в суде

Обновлено в 14:03
Кино

Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли

19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.
Обновлено вчера в 18:10
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой по всему миру

Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.
Обновлено вчера в 14:47
Общество

За смартфоны без российского ПО могут штрафовать

Ранее сообщалось, что производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения.
Обновлено в 10:14
Общество

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий

Ранее СМИ сообщили об обновлении перечня запрещенных для женщин профессий.
Обновлено в 04:53
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