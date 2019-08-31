с чего всё началось

Позже СМИ обратили внимание, что российскому лидеру продала мороженое та же девушка, что и на МАКС-2017. Сафронова отметила, что уже несколько лет работает на авиасалоне не только продавщицей, но и менеджером по организации торговли, поэтому встреча с президентом стала просто совпадением.

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Общество Во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер Сразу двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области подали заявления на увольнение, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Александра Обидина.

Общество Названы российские регионы с самыми низкими зарплатами учителей Регионами с самыми низкими заработными платами в сфере образования являются Северная Осетия, Ингушетия и Карачаево-Черкесия.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер» Минобороны опубликовало на своем YouTube видео учебно-боевого пуска ракеты комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр.

Происшествия В Подмосковье вертолет упал в реку Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьма в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.

Происшествия Пострадавшая при посадке самолета в Подмосковье девочка прооперирована Девочка, которая пострадала в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в подмосковном Митино, перенесла трехчасовую операцию.

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Политика В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.

Происшествия Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, признавшейся в убийстве годовалого сына, рассказала психологам об обстоятельствах трагедии.

Политика США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Происшествия Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.

Политика Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2».

Кино Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.

Происшествия При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.

Единоборства Чжан Вейли нокаутировала Джессику Андраде и стала чемпионкой UFC Шоу в Китае возглавила местная Чжан Вейли, а её соперницей стала чемпионка в минимальном весе Джессика Андраде.

Общество Уровень воды в Амуре превысил опасную отметку Уровень воды в реке Амур за сутки поднялся еще на 19 см - до 727 см, что превышает опасную для Комсомольска-на-Амуре отметку, сообщила городская администрация.

Происшествия Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.

Кино Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800 Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.

Политика Трамп рассказал о возможных последствиях урагана «Дориан» Президент США Дональд Трамп предупредил в субботу, что штаты Джорджия, Северная Каролина и Южная Каролина могут пострадать от урагана "Дориан" больше, чем ожидалось.

Наука В Эфиопии найдены останки австралопитека Учёные датировали окаменелости 3,78–3,8 миллиона лет назад и показали, что Anama Australopithecus не был предком Afar Australopithecus - эти два вида жили как минимум 100 тысяч лет в одно и то же время.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с 2-летним сыном «Прилетели в холодную Москву!», - подписала ролик Ксения Собчак. На кадрах двухлетний Платон рассказывает, что ему снилось в самолете.

Экономика Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Происшествия В Саратове отец подозревается в убийстве двухмесячного сына По предварительным данным, сегодня днем 38-летний гражданин вместе с супругой и двумя сыновьями - двух месяцев и двух лет - находился дома на ул. Аэропорт.