Политика

Российская газетаРоссийская газетаПродавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
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с чего всё началось
В программе «Центральное телевидение» на телеканале НТВ девушка, которая представилась как Екатерина Сафронова, сообщила
, что ее компания уже не первый год работает на авиасалоне, занимаясь организацией торговли и питания.
РБК08:49

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Продавщица объяснила, почему Путин два раза купил у нее мороженое

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Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:57, Вашингтон
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