Политика
Российская газетаПродавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
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с чего всё началось
В программе «Центральное телевидение» на телеканале НТВ девушка, которая представилась как Екатерина Сафронова, сообщила, что ее компания уже не первый год работает на авиасалоне, занимаясь организацией торговли и питания.РБКвчера в 08:49
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В Домодедово 26 рейсов задержано и девять решено отменить. 19 августа в аэропортах Москвы были отменены и задержаны 28 авиарейсов.
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Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
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Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота
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