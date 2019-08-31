с чего всё началось

Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.

Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе

Футбол ЦСКА необычно презентовал новую форму Клуб предлагал своим болельщикам найти чемодан с новой игровой формой на улицах столицы.

Политика Путин обещал Кадырову приехать в Чечню Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о желании приехать в республику.

Шоу-бизнес Виктория Боня с дочерью переезжает из Монако Вчера 39-летняя Виктория Боня объявила в своем микроблоге в Instagram, что приняла решение переехать из Монако, где прожила почти шесть лет.

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

Армия и оружие Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

Происшествия Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.

Экономика Лукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать» Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам найти новые рынки для сбыта сахара и призвал не фокусироваться на экспорте в Россию.

Футбол Локомотив — Ростов 0:2 (2-й тайм) В срочном порядке Юрий Сёмин выпустил на замену новоиспечённого «железнодорожника» Жоау Мариу.

Космос В детско-юношеской библиотеке пройдет Фестиваль космических открытий 3 сентября состоится презентация клуба детского научно-технического творчества "Кулибин", представители которого расскажут о самых интересных разработках, полученных с помощью робототехники и программирования.

Космос Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).

Наука Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.

Шоу-бизнес Андрей Малахов записал ролик-пародию на Киркорова Российский телеведущий Андрей Малахов записал пародию на скандал, который устроил Филипп Киркоров на конкурсе «Новая волна».

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с 2-летним сыном «Прилетели в холодную Москву!», - подписала ролик Ксения Собчак. На кадрах двухлетний Платон рассказывает, что ему снилось в самолете.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Общество Фестиваль на проспекте Сахарова за пару часов посетили 20 тыс. человек Площадку фестиваля "PRO лето", который стартовал в субботу днем на проспекте Академика Сахарова, посетили уже 20 тыс. человек, сообщил сайт мэрии Москвы.

Авто Вышла обновленная версия спорткара Nissan GT-R Корпорация Nissan выпустила новую вариацию GT-R 2020 в Британии. Первые машины будут поставлены уже в ноябре.

Политика Британцы выйдут протестовать против приостановки работы парламента Жители Великобритании намерены организовать акции протеста, чтобы выразить своё несогласие с планами премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента.

Общество Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.