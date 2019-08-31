Политика

ИзвестияИзвестияПродавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе

Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
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с чего всё началось
В программе «Центральное телевидение» на телеканале НТВ девушка, которая представилась как Екатерина Сафронова, сообщила
, что ее компания уже не первый год работает на авиасалоне, занимаясь организацией торговли и питания.
РБК08:49

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Продавщица объяснила, почему Путин два раза купил у нее мороженое

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Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКС

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