с чего всё началось

Позже СМИ обратили внимание, что российскому лидеру продала мороженое та же девушка, что и на МАКС-2017. Сафронова отметила, что уже несколько лет работает на авиасалоне не только продавщицей, но и менеджером по организации торговли, поэтому встреча с президентом стала просто совпадением.

Продавщица мороженого на МАКС объяснила вторую встречу с Путиным

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