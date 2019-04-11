Продать Марадону и выиграть чемпионат ИспанииSoccer.ru вчера в 10:30

Один тандем Сесар Луис Менотти – Диего Марадона чего стоит.

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Происшествия Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье На территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Балашиха Московской области произошло возгорание.

Политика Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Политика Владимир Зеленский не придет завтра на дебаты с Петром Порошенко Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко опубликовал видеоролик с призывом к сопернику провести дебаты именно завтра.

Происшествия В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.

Авто Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.

Космос Самый большой в мире самолет совершил первый полет В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.

Общество В центре Петербурга появился слон, который хотел стать мухой «Иногда происходит и обратный процесс — люди пытаются выставить слона за муху», — написали они.

Происшествия Ахмед Барахоев стал фигурантом уголовного дела Ингушского старейшину Ахмеда Барахоева не отпустили сегодня из-под ареста, на него заведено уголовное дело о применении насилия к правоохранителям, сообщила адвокат лидера протестов.

Происшествия В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.

Общество Астрологический прогноз на 15 - 21 апреля для всех знаков зодиака Помните, что гораздо лучшая пора у вас наступит после 20 апреля, когда благоприятный аспект Меркурия и Венеры в дружественном знаке Рыб подарит вам вдохновение и заряд позитивной энергии.

Армия и оружие В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.

Политика Канал «1+1» снова покажет программы с Зеленским в день тишины Украинский телеканал «1+1» в день тишины перед вторым туром выборов президента страны намерен транслировать программы с участием кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского.

Армия и оружие МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море Россия негативно относится к повышению активности НАТО в Черном море и примет необходимые ответные меры, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает ТАСС.

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Происшествия Полиция Лондона не считает инцидент у посольства Украины терактом Инцидент в Лондоне, во время которого водитель протаранил несколько машин у посольства Украины, в том числе автомобиль посла, не связан с терроризмом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное столичной полицией.

Гаджеты Смартфон Huawei P30 Pro оказался сложным и дорогим в ремонте Специалисты частной компании из Калифорнии iFixit, которая специализируется на ремонте гаджетов, при разборе Huawei P30 Pro пришли к выводу, что в случае поломки починить его будет довольно сложно и затратно.

Происшествия Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в Москве Зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.

Единоборства Глава UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил, кто станет следующим соперником российского чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

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Происшествия По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.

Экономика Почти всем в стране владеют 3% самых богатых граждан Оценку концентрации финансовых активов у богатых россиян аналитики проводили на основе данных обследований и банковской статистики, сопоставления исследования потребительских финансов населения и макроэкономической статистики.