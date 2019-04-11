Футбол

Продать Марадону и выиграть чемпионат ИспанииSoccer.ru вчера в 10:30

Один тандем Сесар Луис Менотти – Диего Марадона чего стоит.
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Атлетико Мадрид – Сельта. Эксперт Footballtips: «ожидается низовой матч»

Букмекеры.рф04:02

«Атлетико» — «Сельта». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 13 апреля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 00:30

«Атлетико»—«Сельта», «Севилья»—«Бетис», 13 апреля 2019, прогноз на Примеру

Чемпионатвчера в 06:00

Атлетико М - Сельта ~ прогноз на матч испанской Примеры: «дежурная» победа хозяев?

Sport-placeвчера в 07:47

Продать Марадону и выиграть чемпионат Испании

Soccer.ruвчера в 10:30

«Атлетико» – «Сельта»: будет ли победитель?

Все про Спорт ру11 апреля в 14:14
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Футбол

Сульшер: «„Вест Хэм“ играл лучше нас»

Обновлено в 15:12
Происшествия

Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье

На территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Балашиха Московской области произошло возгорание.
Обновлено в 15:25
Хоккей

Российские хоккеистки не смогли выйти в финал чемпионата мира

Обновлено в 15:37
Политика

Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Политика

Владимир Зеленский не придет завтра на дебаты с Петром Порошенко

Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко опубликовал видеоролик с призывом к сопернику провести дебаты именно завтра.
Обновлено в 15:00
Происшествия

В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра

Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.
Обновлено в 14:08
Авто

Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети

В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Космос

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес

Волочкова назвала критикующих ее россиян ущербными

Балерина Волочкова назвала ущербными людей, которые ее критикуют.
Обновлено в 04:23
Общество

В центре Петербурга появился слон, который хотел стать мухой

«Иногда происходит и обратный процесс — люди пытаются выставить слона за муху», — написали они.
Обновлено в 13:31
Футбол

Марио Фернандес заявил, что судья «убил» ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Обновлено в 12:01
Происшествия

Ахмед Барахоев стал фигурантом уголовного дела

Ингушского старейшину Ахмеда Барахоева не отпустили сегодня из-под ареста, на него заведено уголовное дело о применении насилия к правоохранителям, сообщила адвокат лидера протестов.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.
Обновлено в 12:31
Общество

Астрологический прогноз на 15 - 21 апреля для всех знаков зодиака

Помните, что гораздо лучшая пора у вас наступит после 20 апреля, когда благоприятный аспект Меркурия и Венеры в дружественном знаке Рыб подарит вам вдохновение и заряд позитивной энергии.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Украинцы пытались вывезти в Белоруссию 800 кг сала

Обновлено в 13:59
Армия и оружие

В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница

В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
Обновлено в 03:55
Политика

Канал «1+1» снова покажет программы с Зеленским в день тишины

Украинский телеканал «1+1» в день тишины перед вторым туром выборов президента страны намерен транслировать программы с участием кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие

МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море

Россия негативно относится к повышению активности НАТО в Черном море и примет необходимые ответные меры, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает ТАСС.
Обновлено в 12:35
Здоровье

Нет в станице нормальной больницы: жители Кубани обратились к президенту с наболевшей проблемой

Жители станицы Новомышастовской Краснодарского края записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 14:39
Политика

ГАЗ ведет переговоры с властями США о снятии санкций

Группа ГАЗ ведет переговоры с Офисом по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) о снятии санкций, однако решение пока не принято.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Полиция Лондона не считает инцидент у посольства Украины терактом

Инцидент в Лондоне, во время которого водитель протаранил несколько машин у посольства Украины, в том числе автомобиль посла, не связан с терроризмом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное столичной полицией.
Обновлено в 11:11
Гаджеты

Смартфон Huawei P30 Pro оказался сложным и дорогим в ремонте

Специалисты частной компании из Калифорнии iFixit, которая специализируется на ремонте гаджетов, при разборе Huawei P30 Pro пришли к выводу, что в случае поломки починить его будет довольно сложно и затратно.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в Москве

Зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.
Обновлено в 07:06
Единоборства

Глава UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил, кто станет следующим соперником российского чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 16:03
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

Брата экс-главы УВД Махачкалы заподозрили в покушениях на полицейских

Сотрудники спецслужб задержали в Дагестане полковника полиции Зиявудина Ашикова, брата подозреваемого в содействии террористам экс-начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова, сообщил агентству "Интерфакс" осведомленный источник.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза выходит замуж

55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54
Происшествия

По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Экономика

Почти всем в стране владеют 3% самых богатых граждан

Оценку концентрации финансовых активов у богатых россиян аналитики проводили на основе данных обследований и банковской статистики, сопоставления исследования потребительских финансов населения и макроэкономической статистики.
Обновлено вчера в 04:12
Футбол

Робот Алёша сделал первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Оренбург»

Первый удар в матче сделал робот по имени Алёша. ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 07:22
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Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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Испанский футбольный клуб из города Виго в провинции Понтеведра в автономном сообществе Галисия. Основан 23 августа 1923 года путём объединения двух клубов - «Спортинг» и «Фортуна». Название связано с тем, что кельты в своё время оставили свой след в Галисии.
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