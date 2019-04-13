Футбол
Продать Марадону и выиграть чемпионат ИспанииSoccer.ru вчера в 10:30
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Атлетико М - Сельта ~ прогноз на матч испанской Примеры: «дежурная» победа хозяев?
Sport-placeвчера в 07:47
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:45, Ашберн
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Обновлено в 08:14
Происшествия
Стали известны обстоятельства устроенной Пятницким стрельбы в Москве
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отмечал день рождения экс-депутата и олимпийского чемпиона по дзюдо Дмитрия Носова до того, как устроил стрельбу в центре столицы.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео
Обновлено в 09:05
Здоровье
Дачников предупреждают о мышиной лихорадке с летальным исходом
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, ГЛПС – острое инфекционное заболевание с поражением почек и кровеносных сосудов, а также выраженной интоксикацией.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье
На территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Балашиха Московской области произошло возгорание.
Обновлено в 15:25
Авто
Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети
В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Авто
Компания Volkswagen презентовала спецверсию внедорожника Atlas
На днях представители компании Volkswagen презентовали модель Atlas Basecamp. Новинка будет полезна для любителей активного отдыха в горах.
Обновлено в 03:10
Футбол
Милан — Лацио 1:0
Обновлено в 16:25
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Авто
Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
Российского гражданина наградили в Китае за спасение утопающего
Гражданина России Юрия Пасканного наградили власти китайского города Санья званием «лучшего туриста» за спасение жизни утопающего жителя КНР, сообщил представитель туристической фирмы «Санья Холлидэй» Павел Ясычков.
Обновлено вчера в 22:18
Футбол
Севилья — Бетис 3:2
Футболисты «Севильи» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании переиграли земляков из «Бетиса».
Обновлено в 16:36
Политика
В Раде рассказали, почему Порошенко в нулевых получил прозвище Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 15:17
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Кино
Финал «Игры престолов» покажут в кино
В финале седьмого сезона, разрушив кусок великой Стены, армия Белых Ходоков во главе с Королем Ночи направляется в глубь Вестероса - расправляться с цивилизацией.
Обновлено вчера в 23:10
Космос
В NASA раскрыли секрет установленных на Луне флагов США
Обновлено вчера в 23:06
Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Скотленд-Ярд не связывает инцидент у посольства Украины с терроризмом
Скотленд-Ярд не связывает нападение неизвестного на автомобиль посольства Украины в Лондоне с терроризмом.
Обновлено в 11:00
Экономика
Выросла доля малого и среднего бизнеса в экономике Казани
Доля малого и среднего бизнеса в экономике Казани составила 38,5 процента за прошлый год.
Обновлено в 09:20
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Московский ЦСКА обыграл омский «Авангард» со счетом 5:2 в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено в 12:21
Футбол
«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном
Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
Обновлено в 15:07
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Взрыв прогремел у посольства России в Киеве
Обновлено в 05:59
Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено в 16:49
Культура
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Япония выразила протест США после убийства женщины в Окинаве
Власти Японии направили США ноту протеста в связи с убийством женщины американским военным на острове Окинава.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
55-летняя певица Азиза выходит замуж
55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54