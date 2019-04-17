Футбол
Проданы все 35 074 билета на матч «Краснодара» и «Зенита»Sports.ru 08:27
«Краснодар» сообщил, что матч 24-го тура РПЛ с «Зенитом» соберет аншлаг. Все 35 074 билета на игру уже проданы. «Зенит» набрал 48 очков и лидирует в таблице чемпионата России.
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Президент России Владимир Путин принял в Москве лидера Таджикистана Эмомали Рахмона.
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