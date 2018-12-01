Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, организованной в рамках проходящего в Буэнос-Айресе саммита G20, рассказал журналистам о том, что процесс получения российского гражданства для украинцев будет упрощен. Информацию об этом предоставило агентство ТАСС.

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