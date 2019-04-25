Политика
Проблемы с экологией опаснее ядерного оружия, считает экс-глава СВРREGNUM 02:49
Трубников пояснил, что видит проблемы с экологией как главную, реальную угрозу человечеству. Ядерное оружие также является угрозой, но человек принимает меры к её снижению.
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Политика
МВД разъяснило порядок получения гражданства России жителями ДНР и ЛНР
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР права на получение российского гражданства в упрощённом порядке.
Обновлено вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Путин утвердил ежегодную денежную выплату участникам ВОВ ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ко Дню Победы устанавливается ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей некоторым категориям граждан.
Обновлено в 03:17
Политика
Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным
Обновлено в 02:12
Хоккей
Стали известны все пары второго раунда Кубка Стэнли
"Каролина Харрикейнз" стала последним участником второго раунда полей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после того, как одолела "Вашингтон Кэпиталз" в первом раунде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:14
Транспорт
В метрополитене Екатеринбурга поднимут стоимость проезда
В Екатеринбургском метрополитене всё же повышают стоимость проезда до 32 рублей.
Обновлено в 03:15
Политика
Чешское радио отказалось извиняться за статью про Зеленского
После скандала радиостанция сменила заголовок на «Ян Фингерланд – Еврей во главе Украины», но извиняться за статью отказалась.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области
Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Транспорт
Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна
Обновлено в 00:28
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено вчера в 15:42
Гаджеты
Раскрыты подробные характеристики бюджетного флагмана Xiaomi Redmi
Инсайдер в одной из социальных сетей, а именно Weibo, опубликовал список характеристик нового Xiaomi Redmi.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Сергей Безруков опубликовал умилительное фото 5-месячного сына
Сергей Безруков опубликовал умилительное фото 5-месячного сына Звездная пара вместе с 2016 года: Сергей Безруков и Анна Матисон познакомились за год до свадьбы и быстро влюбились.
Обновлено вчера в 03:51
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Три человека погибли на пожаре в Волгоградской области
Тела трех человек обнаружены на месте пожара в жилом частном доме на хуторе Амелино Фроловского района Волгоградской области в ночь на 25 апреля.
Обновлено в 02:31
Политика
СВР увидела признаки подготовки США военной операции против Венесуэлы
Россия видит признаки подготовки американской военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам на VIII московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Петербурге один человек погиб и один пострадал при пожаре
Один человек погиб и один пострадал при пожаре в квартире в Калининском районе Петербурга, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 02:51
Политика
Симоньян анонсировала указ, касающийся судьбы беженцев из Донбасса
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT поделилась инсайдерской информацией о готовящемся указе, который коснется беженцев из Донбасса.
Обновлено в 00:30
Политика
Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным
Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.
Обновлено 23 апреля в 11:14
Шоу-бизнес
Собчак наведалась к Бузовой в ресторан и довела ее до слез
Телеведущая Ксения Собчак в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
Обновлено вчера в 13:36
Политика
Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте
Обновлено вчера в 21:44
Армия и оружие
Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России
Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Экс-глава СВР рассказал о планах ЦРУ в отношении российской разведки
После распада Советского союза Центральное разведывательное управление США намеревалось парализовать работу российской разведки.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 10:34
Религия
У православных христиан — Чистый четверг
Обновлено в 02:49
Транспорт
ГИБДД опять усложнит получение водительских прав
Государственная автоинспекция разрабатывает новые меры, направленные на повышение требований к начинающим водителям.
Обновлено в 01:52
Политика
Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье во время совещания в Чите, посвященного вопросам ликвидации последствий стихии в регионе.
Обновлено вчера в 19:35