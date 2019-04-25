Проблемы с экологией опаснее ядерного оружия, считает экс-глава СВРREGNUM 02:49

Трубников пояснил, что видит проблемы с экологией как главную, реальную угрозу человечеству. Ядерное оружие также является угрозой, но человек принимает меры к её снижению.

Политика МВД разъяснило порядок получения гражданства России жителями ДНР и ЛНР Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР права на получение российского гражданства в упрощённом порядке.

Шоу-бизнес Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.

Политика Путин утвердил ежегодную денежную выплату участникам ВОВ ко Дню Победы Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ко Дню Победы устанавливается ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей некоторым категориям граждан.

Хоккей Стали известны все пары второго раунда Кубка Стэнли "Каролина Харрикейнз" стала последним участником второго раунда полей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после того, как одолела "Вашингтон Кэпиталз" в первом раунде, сообщает "Советский спорт".

Транспорт В метрополитене Екатеринбурга поднимут стоимость проезда В Екатеринбургском метрополитене всё же повышают стоимость проезда до 32 рублей.

Политика Чешское радио отказалось извиняться за статью про Зеленского После скандала радиостанция сменила заголовок на «Ян Фингерланд – Еврей во главе Украины», но извиняться за статью отказалась.

Происшествия Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.

Хоккей Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).

Гаджеты Раскрыты подробные характеристики бюджетного флагмана Xiaomi Redmi Инсайдер в одной из социальных сетей, а именно Weibo, опубликовал список характеристик нового Xiaomi Redmi.

Шоу-бизнес Сергей Безруков опубликовал умилительное фото 5-месячного сына Сергей Безруков опубликовал умилительное фото 5-месячного сына Звездная пара вместе с 2016 года: Сергей Безруков и Анна Матисон познакомились за год до свадьбы и быстро влюбились.

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

Происшествия Три человека погибли на пожаре в Волгоградской области Тела трех человек обнаружены на месте пожара в жилом частном доме на хуторе Амелино Фроловского района Волгоградской области в ночь на 25 апреля.

Политика СВР увидела признаки подготовки США военной операции против Венесуэлы Россия видит признаки подготовки американской военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам на VIII московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Происшествия В Петербурге один человек погиб и один пострадал при пожаре Один человек погиб и один пострадал при пожаре в квартире в Калининском районе Петербурга, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.

Политика Симоньян анонсировала указ, касающийся судьбы беженцев из Донбасса Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT поделилась инсайдерской информацией о готовящемся указе, который коснется беженцев из Донбасса.

Политика Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.

Шоу-бизнес Собчак наведалась к Бузовой в ресторан и довела ее до слез Телеведущая Ксения Собчак в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.

Политика Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.

Армия и оружие Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара.

Политика Экс-глава СВР рассказал о планах ЦРУ в отношении российской разведки После распада Советского союза Центральное разведывательное управление США намеревалось парализовать работу российской разведки.

Происшествия Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.

Транспорт ГИБДД опять усложнит получение водительских прав Государственная автоинспекция разрабатывает новые меры, направленные на повышение требований к начинающим водителям.