с чего всё началось

Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации — до 15 августа.

Пять топ-менеджеров аэропорта, ответственные за доставку багажа, уже уволены, а проблему теперь будут решать комплексно. В первую очередь, упростят технологическую систему перевозки багажа, перераспределят потоки с перегруженного Шереметьево-D в другие терминалы аэропорта.

Проблемы с багажом в Шереметьево: система не справилась

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