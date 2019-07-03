Глубина в районе проведения операции была гораздо меньше, чем заложенная в АС-31 возможность погружения до 6 км. По всей видимости, причиной ЧП стали проблемы с одной из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание глубоководного аппарата, ЧП могло произойти, когда АС-31 совершал подъем из глубины к носителю, полагает собеседник в судостроительной промышленности.

с чего всё началось

Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог произойти на подъеме из-за проблем с аккумуляторной батареей, сообщает Forbes со ссылкой на источник в судостроительной отрасли. По данным военных источников, аппарат должен был осуществить подводную разведку рельефа.

Проблемы с аккумулятором назвали причиной аварии в Баренцевом море

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