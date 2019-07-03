Происшествия
Проблемы с аккумулятором назвали причиной аварии в Баренцевом мореГазета.Ru 11:18
Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог произойти на подъеме из-за проблем с аккумуляторной батареей, сообщает Forbes со ссылкой на источник в судостроительной отрасли. По данным военных источников, аппарат должен был осуществить подводную разведку рельефа.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Глубина в районе проведения операции была гораздо меньше, чем заложенная в АС-31 возможность погружения до 6 км. По всей видимости, причиной ЧП стали проблемы с одной из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание глубоководного аппарата, ЧП могло произойти, когда АС-31 совершал подъем из глубины к носителю, полагает собеседник в судостроительной промышленности.Forbes06:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:13, Вашингтон
Политика
Шойгу доложит Путину о трагедии в Североморске
Министр обороны России Сергей Шойгу доложит президенту страны Владимиру Путину о ситуации с подводниками после пожара в Североморске.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Власти оценили ущерб от наводнения в Иркутской области
Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что сумма нанесенного поводком ущерба составляет 29 млрд рублей.
Обновлено в 12:43
Общество
Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию
Обновлено 01 июля в 10:34
Кино
По «Гарри Поттеру» снимут сериал
По данным портала, сериал по вселенной о мире волшебников и маглов станет приквелом событий, который описываются в серии книг Джоан Роулинг.
Обновлено в 09:40
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Путин поручил Силуанову следить за снижением ставок по ипотеке
Президент Владимир Путин поручил Минфину и Центробанку контролировать снижение ставок по ипотеке, передает ТАСС.
Обновлено в 13:06
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.
Обновлено в 10:04
Авто
В России продажи Haval выросли на 300%
В целом с января по июнь 2019 года в России было продано 3492 автомобиля Haval – в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:08
Транспорт
ГИБДД готовится обновить правила дорожного движения
Как отмечается в сообщении ГИБДД в Instagram, рабочая группа коллегиально обсудит вопросы нормативного правового регулирования дорожной безопасности, проанализирует правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 21:46
Здоровье
Минздрав назвал самые частые причины смерти женщин в России
Согласно информации Минздрава, из 100 тысяч женщин трудоспособного возраста по разным причинам умирают более 209.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании
Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Экономика
Минсельхоз собирается взять под контроль сбор диких грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
Штурмовик ВВС США сбросил три бомбы над Флоридой
Американский самолет ВВС A-10C Thunderbolt II нечаянно сбросил на Флориду учебные бомбы из-за столкновения с птицей.
Обновлено в 11:47
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Авто
Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
Обновлено в 12:56
Политика
Миссия ПАСЕ досрочно завершила работу на Украине
Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за предстоящим в стране 21 июля внеочередным парламентскими выборами, прибывшая в понедельник в Киев, досрочно завершила свою работу.
Обновлено в 12:27
Политика
Главой Европарламента стал Давид Сассоли
Итальянский социалист Давид Сассоли избран новым председателем Европарламента.
Обновлено в 08:00
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
После выезда на перрон на Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД
На Аллу Пугачеву отправили жалобу в ГИБДД из-за недавнего выезда на перрон вокзала.
Обновлено в 11:51
Транспорт
Минздрав предложил проверять водителей на психоактивные вещества
Минздрав России предлагает ввести тестирование водителей на употребление психоактивных веществ при прохождении медицинского освидетельствования или при прохождении медкомиссии перед получением водительских прав, следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 13:02
Спорт
Грузинские регбисты устроили антироссийскую акцию и поплатились
Двоих грузинских регбистов исключили из московского клуба «Слава» из-за жестов в поддержку протестующих в Тбилиси.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского
Обновлено в 11:22
Происшествия
Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX
Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Тела погибших подводников остаются в затопленных отсеках
Обновлено в 13:03
Политика
Роухани заявил, что Иран поднимет уровень обогащения урана с 7 июля
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран начнет обогащать уран выше 3,67%, если участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по программе развития ядерного потенциала республики не будут соблюдать положения договора.
Обновлено в 07:32