Происшествия
Проблемы с аккумулятором назвали причиной аварии в Баренцевом мореГазета.Ru 11:18
Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог произойти на подъеме из-за проблем с аккумуляторной батареей, сообщает Forbes со ссылкой на источник в судостроительной отрасли. По данным военных источников, аппарат должен был осуществить подводную разведку рельефа.
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с чего всё началось
Глубина в районе проведения операции была гораздо меньше, чем заложенная в АС-31 возможность погружения до 6 км. По всей видимости, причиной ЧП стали проблемы с одной из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание глубоководного аппарата, ЧП могло произойти, когда АС-31 совершал подъем из глубины к носителю, полагает собеседник в судостроительной промышленности.Forbes06:57
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